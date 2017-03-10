MEB'e bağlı okullarda öğrencilerin okuldan herhangi bir görüntüyü sosyal medyada paylaşması yasal suç sayılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullarda sosyal medya kullanımına yönelik önemli bir karar geldi. MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yayınladığı genelgeyle okulun sınırları içinde etkinlikler ya da serbest zamanlar da dahil olmak üzere sosyal medya kullanımına yasak getirdi.

Buna bağlı olarak okullarda çekilmiş olan tüm ses kayıtları, fotoğraf ve videoların internet ya da sosyal medya servisleri üzerinden paylaşılmasının yasak olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığı, bu paylaşımların Anayasaya, uluslararası sözleşmelere ve 1739 sayılı kanuna aykırı olduğunu ve yasağın ihlali durumunda kişilerle ilgili gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını söylüyor.

Aslında benzer bir uygulama daha önceden de mevcuttu ve okuldan görüntülerin paylaşılmasının yasal suç olduğu belirtiliyordu ancak MEB, tüm bu kararlarını 'Sosyal Medya Genelgesi' adını verdiği yeni genelgesiyle çeşitli yasal dayanakları gerekçe göstererek sosyal medyaya yönelik bir şekilde uygulamış oldu. Bu yasağın sadece liseler için değil, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullar için geçerli olduğunu belirtmemizde de yarar var.