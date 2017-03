Batman V Superman Fragmanına Yapılmış Şahane Edit!

Bu fragmandan sonra muhtemelen Batman v Superman'i tekrar izlemek isteyeceksiniz.

Gişeyi alt üst eden ve izleyiciden tam not almayı başaran Logan, aslında bu başarısını bize ilk fragmanından itibaren işaret etmekteydi. İşte o fragmanlardan ikincisinde, Kaleo'nun 'Way Down We Go' şarkısı fragmana öyle hoş bir hava katmıştı ki, hepimiz meraklı izleyiciler olarak kendimizi filme hazırlamıştık.

Logan, müzikleri bağlanmında da başarılı bir filmi. Özellikle, dediğimiz gibi bunu bize fragmanlarında göstermişti. Peki Logan filminin fragmanlarında seçilen şarkılardan biri, başka bir süper kahraman filminin fragmanında nasıl olurdu? Bu sorunun cevabını merak eden bir YouTube kanalı, Way Down We Go şarkısını, Batman v Superman'in o efsane fragmanına koymuş. Ortaya çıkan sonuç ise ha-ri-ka!