Lyft Kullanıcı Sayısı, 2017 Yılına Oranla %8 Artış Gösterdi

Lyft yayınladığı yeni raporlarla, kullanıcılarının 2017 yılına oranla %8 daha fazla artış gösterdiğini açıkladı. Bununla orantılı olarak da firmanın geliri 500 milyon doları geçti.

Lyft bildiğiniz üzere Uber benzeri bir ulaşım ağı şirketidir. Firma, Uber kadar hızlı gelişim göstermese de, görünen o ki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu noktada kullanıcı kitlesinde artış yaşayan Lyft, 2017 yılına oranla %8 daha fazla kullanıcı kazandı.

Uber’den daha yeni olmasına rağmen adını duyurmayı başaran Lytf, koşar adımlar ile olmasa da hızını kesmeden ilerleme kaydediyor. Hal böyle olunca, 2017 yılı da firmaya şanslı geldi. Ağustos ayı itibariyle yükseliş gösteren Lyft, başarısı sonucunda 50 milyon dolarlık da hit kazandı.

Firma, daha önce de dediğimiz gibi piyasada Uber kadar tanınmıyor. Lyft, sadece ABD ve Kanada’da faaliyet gösterirken Uber'in kolu çok daha geniş yerlere uzanıyor. ABD, Kanada, Orta ve Güney Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Doğu Asya, Güney Asya, Güneydoğu Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bölgelerde faaliyet gösteren Uber'in hizmet verdiği bölgelerin çokluğu, Lyft'e göre daha fazla popülarite sağlamasında da şüphesiz ki etkili. Peki siz bu büyümenin sonunu nereye bağlıyorsunuz? Sizce Lyft, Uber’in koltuğunu sarsabilecek güce ulaşır mı?