MacBook Pro İçin Garanti Süreci Uzatıldı!

Retina ekranlarında sıkıntı yaşayan kullanıcılar için Apple, garanti sürecini uzattı. İşte detaylar!

12 inçlik MacBook ya da MacBook Pro alan kullanıcılar, genellikle Retine ekranlarından şikayetçiler. Genelde kronik olarak ekranların yansıma engelleyici yüzeyleri soyuluyor. Bu duruma el atan Apple, ilgili cihazların garanti sürecini uzattı. Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız Apple Care'e ulaşmanızda ıfayda var, zira ücretsiz tamir seçeneğiniz bulunuyor.

Apple, sorun yaşayan kullanıcıların cihazlarındaki Retina ekranlarını yenileyecek. Bu durum cihazını Haziran 2012'den itibaren alanlar için geçerli. Garanti süreci ise 16 Ekim 2017 tarihine kadar devam edecek. Eğer cihazınızı daha yakın bir tarihte aldıysanız 3 yıl boyunca bu konuda garantili olacaksınız. Yani hangi süreç daha uzunsa ondan yararlanacaksınız.

Apple bu garanti sürecini halka açık olarak yayımlamadı. Ve gelen bilgilere göre halka açık bir şekilde bu garanti sürecini sitesindeki listede yayımlamayı da düşünmüyor. Buna rağmen, sorun yaşayan kullanıcılar Apple mağazalarından destek alabilecekler. Destek almak için buraya tıklayın ve karşınıza çıkan listeden Mac'e tıklayın. Sonrasında "Donanım Sorunları"nı seçin ve oradan Apple Destek ile iletişim kurabilirsiniz.