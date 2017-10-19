Çıktığı 2002 yılında büyük ses getiren efsane oyun Mafia, Steam'den kaldırıldıktan 5 yıl sonra GOG.com'da yeniden satılmaya başladı.

İlk Mafia oyunu The City of Lost Haven, 2002’de çıktığı dönemlerde oyun dünyasında adeta vurgun yapmıştı. GTA III’le gelişen oyun sektörüne muhteşem bir hikaye ile gelen Mafia oyunu, bu alanda GTA ile birlikte çıkan ilk açık dünya oyunlarından birisiydi.

Oyunun o muhteşem müzikleri hala kulağımızda çınlıyor olsa da Mafia 1, müzikleri yüzünden yaklaşık 5 sene önce Steam’den kaldırılmıştı. Çünkü oyunun müziklerinin birçoğunun telif hakkı alınmamıştı ve bu durum Steam için sorun teşkil ediyordu.

Yayınlanan yeni duyuruya göre efsane oyun yeniden karşımızda. 15 yıllık bir oyun olmasına rağmen hala oynanabilir derecede olan Mafia, GOG.com’da satılmaya başladı. Oyunun en büyük eksisi olan sürüş mekaniklerinin düzeltilmiş bir versiyonunu yayınlayan GOG, telifli müzikleri de efsane Mafia serisinden kaldırmayı seçmiş.

Bundan sonra efsane oyun Mafia: The City of Lost Haven'i GOG.com üzerinden 14,99 dolara satın alabilirsiniz. Fiyatı birazcık pahalı, ancak bu oyunu oynayacak oyuncularının belirli bir yaşa ulaşmış, para kazanmaya başlayan kişiler olduğunu düşünüyorum. Efsane serinin ismi Mafia III’le biraz karalanmış olsa da bu oyun, eğer grafikleri pek önemsemiyorsanız hoşunuza gidecektir.