Silikon Vadisi'ndeki çoğu şirket, yakın zamanda akıllı telefonların modasının geçeceğinden ve yeni teknolojilerin hayatımıza gireceğinden oldukça emin.

Geçtiğimiz salı günü Amerika'da yapılan teknoloji konferansında pek çok iddialı sözler yer aldı. Bunlardan ilki, Magic Leap isimli ileri teknoloji ürünler piyasaya çıkartan şirketin CEO'sundan geldi. Şirketin CEO'su Rony Abovitz, çıkartacakları gizemli gözlüğün yakın zamanda herkes tarafından kullanılacağını ve akıllı telefonlara gerek kalmayacağını söyledi. Bu cesur iddia bir şirketin pazarlama cümleleri gibi görünse de, akıllı telefonların hayatımızdan çıkacağını söyleyen ilk şirket değiller.

Geçtiğimiz yıl Facebook kurucusu Mark Zuckerberg de gözümüze taktığımız bir aletin hayal gücümüze göre şekillenerek bize istediklerimizi sunabileceğini söylemiş ve büyük tepki toplamıştı. Microsoft CEO'su Satya Nadella da bu teknolojiye "geliştirilmiş ultra bilgisayarlar" adını vererek geleceğin cihazları olacağı konusunda sinyaller vermişti.

Herkes telefonların daha uzun süre yok olmayacağını iddia etse de, şirketler bu konuda bizimle aynı fikirde değil. Çünkü tüm mesajlarınız, Netflix'te açacağınız bir film, e-mailleriniz ve belgeleriniz elinize aldığınız bir telefonda değil de direkt olarak gözünüzde canlanabildiğinde, kimse telefona ihtiyaç duymayacaktır. Şimdilik Hololens ve Intel'in prototip aşamasında olan ürünleri bu hayal gibi olan teknolojiyi tam olarak hayata geçiremese de, gelişmeye devam ediyorlar. Yakın zamanda gelişmelerini tamamlayıp satışa başladıklarında, akıllı telefonların devri tamamen kapanabilir.

Şu an bu gelişmeler yapılırken teknoloji şirketlerinin üstünde en çok durdukları bir konu daha var, akıllı telefon bağımlılığı. Gençlerin bu kadar çok akıllı telefon kullanmaları ve tüm hayatını sanal dünyada geçirmeleri sağlık açısından da birçok zararlı etkiye sahip. Salesforce'un CEO'su yaptığı açıklamada, tütün sanayisi ile teknoloji sanayisinin artık birbirine benzemeye başladığını belirtti.

Sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte çığ gibi büyüyen "yalan haber" furyasına özellikle dikkat çeken şirketler, bu haberlerin doğruluğunu onaylayan sistemler üzerinde çalıştıklarını belirtti. İnsanlar tarafından kontrol edilse dahi %100 doğruluk sağlanamayacağı için bu durumun çok zor süreçler gerektirdiğini belirten uzmanlar, yine de bu sorunu çözmek için istekli olduklarını söylediler.

Gelişen teknoloji her yeni yılda bize farklı özellikler sunuyor. Peki sizce akıllı telefonların geleceği ne kadar açık? Yakın zamanda çıkartılacak bir cihaz, akıllı telefonların yerini alabilir mi?