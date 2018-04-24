8 Milyon Yıl Önce Yaşamış Fil Benzeri Canlı Fosili Bulundu

Bulgaristanlı ve Makedonyalı paleontologların birlikte yürüttükleri bir çalışmada, fil benzeri dev bir hayvanın fosillerine ulaşıldı.

Makedonya'nın orta bölgelerinde yer alan Dolni Disan'da devam eden kazı çalışmları sırasında, 8 milyon yıl önce yaşamış bir fil benzeri hayvan fosiline rastlandı. Fosilin mamutların atası olan türe ait olabileceği düşünülüyor. Makedonya Doğal Bilimler Müzesi ve Sofya Doğa Tarihi Müzesi tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor ve bulunan türe ait daha detaylı bilgiler elde edilmesi bekleniyor.

Bulunan fosiller üzerinde yapılan araştırmalar, hayvanın yaklaşık 10 ton ağırlığında olduğunu ve 50 yıl yaşadığını gösteriyor. Üsküp Doğa Bilimleri Müzesi yetkililerinden Biljana Garevska, bu türün; bölgenin tıpkı Afrika toprakları gibi savanlarla kaplı olduğu dönemde burada yaşamış türlerin atası olabileceğini söylüyor. Türün, Günümüzden 23 ila 5,5 milyon yıl öncesine karşılık gelen miyosen dönemde yaşadığı düşünülüyor.

Arkeoloji ve paleontoloji alanlarında yapılan çalışmalar sürekli olarak hız kazanıyor ve hem kendi geçmişimize hemde içinde yaşadığımız gezegenin ve üzerinde yaşayan tüm canlıların tarihine dair önemli bilgiler elde ediyoruz. Elde edilen bilgiler ise gelişimimizi hızlandırıyor. Bu yüzden de aslında 8 milyon yıl önce yaşamış bir file ait fosillerin bulunmuş olması bilgisi çok da anlamlı değişmiş gibi gelse de daha geniş bir çerçevede bizi nasıl daha ileriye taşıdığını görmek mümkün olacaktır.