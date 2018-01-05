2017 biterken en çok konuştuğumuz konulardan birisi Bitcoin ve kripto paralardı. Biz konuşurken, özellikle sessiz kaldığını düşündüğümüz isimlerden olan Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, bu işe sıcak baktığını belirtiyor.

Facebook 2018’de kripto para dünyasına girecek olsa da bunun ne boyutta gerçekleşeceğini söylemek şimdiden çok zor. Mark Zuckerberg, şirketin Messenger bölümünün başkanının, dünyanın en çok tercih edilen kripto para ekonomisi olan Coinbase kuruluşunun yönetim kuruluna dahil olmuştu.

2017’de en çok konuştuğumuz konulardan bir diğer önemli olanı ise Facebook’un gün geçtikçe tartışmalı bir platform haline gelmesiydi. ABD’nin seçim sonuçlarına etki edecek reklam kampanyasına izin vermesi, kişisel gizliliği tehlikeye atan stratejiler ve daha pek çok sorun yüzünden Facebook itibar kaybediyor.

Zuckerberg, "Tüm hataları veya kötüye kullanımları engelleyemeyiz, ancak mevcut politikalarımızın dahilinde ve araçlarımızın yanlış kullanılmasına yol açarak fazla hata yapıyoruz. 2018 yılını daha iyi bir şekilde atlatmak istiyoruz." dedi.

Aynı zamanda Zuckerberg, 2018’de üzerine araştırmalar yapmak istediği iki önemli konuyu da açıkladı: Blok Zinciri ve kripto para birimleri. Her iki teknolojiyi de olumlu yönde ilerleyen şeyler olarak nitelendirdi. Ancak kripto para birimleri ya da Blok Zinciri ile ilgili çalışmalarının ne olacağına ilişkin net bir bilgi vermedi:

“Sayısı az olan büyük teknoloji şirketlerinin ve hükümetlerin, yani vatandaşları izlemek için teknoloji kullananların sayısı arttıkça, insanlar teknolojinin gittikçe bizi merkezileştirdiğine inanıyorlar”

Merkezi sistemlerin karşısında dururken günümüzün en büyük finansal değerini yaratan Blok Zinciri ile şifreleme sistemleri, Zuckerberg’in fazlasıyla ilgisini çekmişe benziyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında Facebook Messenger müdürü David Marcus, kripto para ekonomisi olan Coinbase şirketinin yönetim kuruluna katılacağını açıklaması, Facebook’un zaten uzun süredir bu işi araştırdığını gösteriyor. Marcus, 2014'te Facebook'a katılmadan önce PayPal'ın başkanıydı.

Bakalım ilerleyen aylarda Facebook resmi olarak bir kripto para projesiyle karşımıza çıkacak mı? Şimdiden bu işe sıcak baktığını söylemek mümkün.