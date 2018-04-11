Zuckerberg İfade Verdi: Pişmanım, Hata Yaptım, Özür Dilerim

Facebook’un Cambridge Analytica şirketine güle oynaya kaptırdığı 87 milyon üyeye ait kişisel veriler, tarihin ilk politik sosyal medya krizini ortaya çıkartmıştı. CEO Mark Zuckerberg, bütün sorumluluğu üstüne alarak bugün, ABD Senatosu’nda ifade verdi. Zuckerberg, pişman olduğunu söylüyor.

2.2 milyar insanın kişisel verilerine sahip olan Facebook, bu verilerin bir kısmını başta ABD’de düzenlenen 2016 Başkanlık seçimlerinde ve İngiltere’deki Brexit oylamalarında araştırma şirketlerine verdi. Kişisel bilgilerin, siyasi bir şekilde izinsiz olarak kullanılması, tarihte ilk defa görülen bir olaydı. Facebook bu verileri acemice davranarak Cambridge Analytica isimli şirkete vermişti.

Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde daha çok insanın mağdur olma ihtimalinin bulunduğu söylemiş, hatta 2.2 milyar aktif üyenin hepsini uyarmıştı. Zuck hakkında teknoloji devlerinin yöneticileri “diktatör ve hırsız” gibi yakıştırmalarda bulundular. Kendisi bütün sorumluluğu üstlenerek gönüllü şekilde ifade vereceğini açıkladı.

Zuckerberg, ABD Senatosu ve Ticaret Komisyonu önünde kendisini savundu:

Adalet Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley, yaptığı açılış konuşmasında, "Bu emsalsiz bir oturumdur. Bugün Facebook'un düzinelerce veri noktasına erişimi var. Facebook'un bu verileri kullanarak reklam gelirleri yoluyla para kazandığı sır değil. Ancak birçok kullanıcı bu gerçeğin farkında değil. Facebook, geçen sene yaklaşık 40 milyar dolar gelir elde etti ve bunun yüzde 98'i reklamlardan geldi." dedi. Grassley’in dikkat çektiği konu daha fazla verinin hedefli reklamlar aracılığıyla satılması konusuydu. Zuckerberg, Cambridge Analytica konusu dışında buna da değindi.

Sahte haberler, ülkelerdeki seçimlere dış kaynaklı müdahaleler ve algı operasyonları hakkında Zuckerberg şunları söyledi:

Facebook’un ülkelerin iç politikalarında büyük bir delik açtığını ve dış kaynakların algı operasyonlarını kolaylaştırdığını düşünürsek, konu sadece ABD nezdinde değil, Türkiye dahil bütün ülkeleri ilgilendiren bir çerçeveye oturuyor. ABD’deki seçimler sırasında Rus kaynaklı algı operasyonları, toplumun kutuplaşmasını sağlamıştı. Bu nedenle Zuck’ın sözleri son derece önemli.

Zuckerberg, Cambridge Analytica veri skandalından sonra büyük verilere erişen bütün uygulamaları durduracak bir soruşturma başlattıklarının da altını çizdi ve ekledi: "Bu büyük bir hataydı. Benim hatamdı ve özür dilerim." dedi.

ABD seçimlerine Rus müdahalesi, toplumu kutuplarştıran, Trump’a seçim kazandıran reklamlar:

Zuckerberg, "Cambridge Analytica 2015'te verileri sildiğini söylediğinde, bu durumu kapanmış sandık. Ama onların sözüne güvenmemeliydik. Bu yüzden Federal Ticaret Komisyonuna bu konuda haber vermedik." dedi. Ardından 2018 içinde 20 bin güvenlik ve içerik yönetimi çalışanını işe alacaklarını da sözlerine ekledi.

Zuck, "2016'da Rusların bilgi operasyonlarını tanımlamakta yavaştık. Seçimlere müdahale etmeye ve yanlış bilgi yaymaya çalışacak sahte hesapları daha iyi tespit edecek yapay zeka çözümleri oluşturduk." dedi. Yapay zeka yazılımları bu işin üstesinden ne kadar gelir bilinmez. Ancak bazı noktalardan bakıldığında, seçimlere farklı ülkelerin Facebook aracılığıyla müdahale edebilmesi durumu, veri skandalından daha büyük sıkıntılara yol açabilir.

ABD’li şirketlerin Çinli rakipleri karşısında geri kalmaması gerektiğine dikkat çeken Zuckerberg, Facebook kullanıcılarının tam kontrole sahip olması için çalıştıklarını söyledi.

Ülkelerin seçimlerine ve iç düzenine farklı ülkelerin müdahale yapması engelleniyor:

ABD seçimlerine yapılan Rus destekli müdahaleler, troll hesaplar ve tanınmayan ajanslar tarafından verilen reklamlar sayesinde olmuştu. On binlerce sahte hesap ve ırkçılık, bireysel silahlanma, Trump’ın vaatlerine uyan reklamlar, rakip adayları küçük düşürücü içerikler, yalan haberler bu ajanslar tarafından paylaşılmıştı.

Bu durumun önüne geçebilmek için Zuckerberg, bundan sonraki siyasi reklamların yalnızca doğrulanmış kaynaklardan verilebileceğinin altını çizdi. Ancak bunu gene Rusya ve ABD örneği özelinde açıkladı. Bundan sonra siyasi reklamlar, kimliği onaylanmış kişiler, kampanya yöneticileri tarafından verilebilecekler.

Facebook’un bir reklam ve medya tekeli olmadığını düşünen Zuckerberg, Google, Twitter ve Microsoft gibi rakipleri de gündeme getirdi ve sadece Silikon Vadisi’nde büyüyen dev şirketlerden birisi olduklarını vurguladı.

Zuckerberg’in yarınki ifadesi ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi önünde gerçekleşecek.