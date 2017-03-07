Marketing Meetup Yaklaşıyor! Bu Sefer Konu “Gelecek”

Sektörün en önemli etkinliklerinden biri olan Marketin Meetup, bu sefer de Future, yani Gelecek konusuyla devam ediyor.

Pazarlamaya ait faydalı alt konuların, alanında uzman konuşmacılar tarafından anlatıldığı, iş zekasına, analitiğe ve entelektüelliğe odaklanarak pazarlama ekosistemini geliştirmeyi amaçlayan bir buluşma serisi olan Marketing Meetup’ın üçüncü buluşması “Future” yani “Gelecek” temasıyla profesyonellerle buluşuyor.

Bugüne kadar birçok konuya ve sektör profesyoneline ev sahipliği yapan Marketing Meetup, “Future” konu başlığı çerçevesinde günümüzün hız dünyası içinde atladığımız, günü kurtarırken gözden kaçırdığımız gelecek ve sürdürülebilirlik kavramlarını derinlemesine tartışacak. Sektörün deneyimli isimlerinin “gelecek” olgusuna bakışlarını masaya yatıracağı Marketing Meetup, pazarlama ve teknolojinin geleceğine ışık tutucak.

Aynı zamanda teknolojinin şekillendirdiği yeni dünyaya odaklanacak olan Marketing Meetup’ın sahnesinde artırılmış gerçeklik ile sanal gerçekliğin bir arada kullanıldığı bir teknoloji olan mixed reality’i, Türkiye’de ilk kez bir etkinlik alanında canlı olarak deneyimleyebileceksiniz.

Belli olan konuşmacıları arasında Microsoft Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç, Garanti Bankası Şubesiz Bankacılık Birim Müdürü Deniz Güven, Fütürist Ufuk Tarhan ve pazarlama sektörünün yeni trendi oyunlaştırma alanında uzman Ercan Altuğ Yılmaz, Futurebright kurucularından Akan Abdulla, Tribal Worldwide İstanbul Ajans Başkanı Arda Erdik, Araştırmacı ve Psikolog aynı zamanda Growizer ve 88 Keys Institute Kurucusu Tülin Turanlı Lehy ile birlikte bu dopdolu günü “geleceğinize” ayırmayı unutmayın.

Marketing Meetup, üçüncü serisi Future ile 9 Mayıs 2017’de İKÜ Akıngüç Oditoryumu’nda sizleri bekliyor. Ajandanıza bu günü not almayı ihmal etmeyin. Kayıt yaptırmak ve adres bilgileri için: http://marketingmeetup.org/