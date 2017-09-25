Mars'a Gitmek Tahmin Edilenden 2 Kat Daha Ölümcül Olabilir!

Nevada Üniversitesi'nden iki araştırmacının gerçekleştirdiği çalışma, derin uzay koşullarında kansere yakalanma riskimizin tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

NASA, gelecek 15-20 yıl içerisinde astronotları Mars’a indirmeyi kafaya koymuş durumda. Çin de, 2020 ile 2030 yılları arasında Mars’a insan göndermeyi hedeflediğini açıkladı ve bir başka süper güç Rusya da kızıl gezegene insanlı görevler gerçekleştirmeyi hedefliyor. SpaceX’in kurucusu Elon Musk ise mümkün olan en kısa sürede Mars’ta bir milyon kişilik bir insan kolonisi oluşturabilmek için uzay uçuş maliyetlerini azaltmaya çalışıyor.

Radyasyonun fareler üzerindeki etkisi araştıran bir çalışma, insanlı Mars görevlerinin tahmin edilenden çok daha ölümcül olabileceğini ortaya çıkardı. Mars görevlerinin bu kadar tehlikeli olmasındaki temel neden, yıldızlar, kara delikler ve diğer büyük gök cisimleri tarafından atomik ve atom altı parçalarla uzaya saçılan kozmik ışınlar.

Kozmik ışınlar astronotların DNA’sına zarar verebilir, kansere yakalanma riskini arttırabilir, görme engeli yaratacak kataraktlara neden olabilir, hatta sinir sisteminde hasar meydana getirebilir. Bunlar Mars’taki zorlu koşulların astronotların sağlığı üzerindeki etkilerinden yalnızca bazıları.

Dünya’nın manyetik alanı, gezegenimize gelen radyasyonun büyük bir kısmının yüzeye gelmesini engeller. Mars ise bu zararlı enerjinin tamamını emer. Bu nedenle araştırmacılar Mars’a gidecek astronotların yüksek miktarda radyasyona maruz kalacaklarını zaten biliyorlardı.

Nevada Üniversitesi’nden Frank Cucinotta ve Eliedonna Cacaoat, yaptıkları deneyler sonucunda en azından farelerin derin uzaydaki ortamda tahmin edilenden en az iki kat daha fazla kanser riski taşıdığını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, hücreye kozmik ışın geldiğinde, yakınındaki hücreleri de kansere dönüşmesi için tetikleyebiliyor. Daha önceki çalışmalar bu domino etkisini öngörememişlerdi.

Bazı bilim insanları Cucinotta ve Cacaoat’ın araştırmasının insanlar üzerinde büyük bir etkisi olmayacağını, fareler ile insanlar arasındaki kansere yakalanma oranının farklılıklar gösterdiğini belirtiyorlar. İki bilim insanı ise Dünya’nın manyetik alanı dışındaki tüm görevlerde kurumların çok daha dikkatli olması gerektiğini ısrarla tekrarlıyor.