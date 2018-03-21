Mars Keşif Aracının Kamerasına Yakalanan Tuhaf Şekil

NASA'nın Mars'ta bulunan keşif aracı Curiosity, Dünya'ya yeni bir görüntü yolladı. Fakat görüntü öyle tuhaf bir şekli içinde barındırıyordu ki 'Mars'ta yaşam' tartışmaları yeniden alevlendi.

İnsanoğlunun olağanüstü örüntü okuma kabiliyeti, modern teknolojinin insan hayatının en önemli unsuru olmadığı dönemlerde hayatta kalabilmesi için çok işe yaramıştır. Fakat günümüzde bu yetenek, bizi hayatta tutmaktan çok var olmayan nesne ya da görüntüleri kafamızda oluşturmamıza neden olmaktadır.

NASA tarafından paylaşılan yeni bir Mars fotoğrafı, ‘Mars’ın yüzeyinin altında hayat var mı?’ sorusunu yeniden gündeme getirdi. Aşağıdaki fotoğrafta kırmızı daire içinde görmüş olduğunuz tuhaf şekil, ufologları ikiye bölmüş durumda. Kimileri bu şeklin yalnızca tuhaf bir kayaya ait olduğunu düşünürken, kimileri Mars’ta var olan bir yaşamın kanıtı olabileceğini öne sürüyor.

Dünya dışı yaşam ile ilgilenen bazı kişiler, Mars’ın sert koşullara sahip yüzeyinde herhangi bir canlı yaşamının var olamayacağını düşünüyor. Bununla birlikte Mars’ın yüzeyinin altında büyük su kütleleri olduğu ve bu su kütlelerinde hayatta kalmayı başaran canlılar olduğu da aynı kişiler tarafından öne sürülüyor.

NASA, uzun yıllardır Mars yüzeyindeki Curiosity keşif aracı ile incelemeler ve araştırmalar yapmaya devam ediyor. Bu araştırmalara ek olarak Curiosity, Dünya’ya komşu gezegenimizin fotoğraflarını gönderiyor. Bu fotoğraflarda bir uzaylı yaşama ait kanıtlar bulmak, ufologların en büyük temennisi. Fakat yukarıda belirttiğim örüntü okuma yeteneği, zaman zaman gördüğümüz şeyleri farklı yorumlamamıza neden olabiliyor.

Sizce bu 'şekil' bir Marslı yaşama ait olabilir mi? Yoksa yalnızca yuhaf görünümlü bir kaya mı?