Mars’ta Dev Bir Kaşık Bulundu!

Mars'ın yüzeyinde, kaşık şeklinde dev bir yerşekli gözlemlendi. İnternet söylentilerinden bazılarında, bunun Mars'ta yaşamakta olan bir medeniyet tarafından bilinçli bir şekilde oyulduğu ifade edildi.

Uzaylı meraklıları arasında, Mars’ta halihazırda bir medeniyetin bulunduğunu ileri sürenler her zaman var olmuştur. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir fotoğraf bu sefer yüzlerini güldürdü; çünkü bu Mars'ta yaşamın bir kanıtı olabilir.

NASA, gezegenin yüzeyinde dev bir kaşığa benzeyen yer şeklinin fotoğrafını paylaşmıştı. Bu, gezegende bulunan ikinci kaşık biçimindeki yer şekli. Bazılarına göre gelişmiş bir uygarlık, bu kayaları bilinçli olarak yonttu. Daha önce de yüzük, eldiven biçiminde yer şekilleri görülmüştü.

Ortaya çıkan bu görüntüler internette tartışma yarattı. Bazıları “Bu yapı yaşamın kanıtı” derken, bazıları ise “İnsanoğlu görmek istediğini görür, bu beynimizin bize bir oyunu. Daha önceden bildiğimiz şekillerle benzerlik kuruyoruz yalnızca” görüşünü dillendirdi. NASA henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bulunan dev kaşık ne ifade ediyor bilemiyoruz, ancak Mars’ta olup bitenler dünya gündeminden düşmeyecek gibi.