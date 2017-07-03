Marvel'in Efsanelerinden Inhumans, İlk Fragmanıyla Geldi!

Çizgi roman, sinematik evren ve dizi dünyasında adından söz ettiren Marvel’in sıra dışı hikayesi Inhumans dizi evrenine katılıyor ve yapımdan ilk fragman geldi.

Yıllardan beri, televizyon ve sinemaya hükmeden süper kahraman serilerinin efsane yaratıcısı Marvel’den yeni bir dizi daha geliyor. Bu güne kadar izlediğimiz hikayelerden oldukça farklı olan Inhumans, uzaylı ırklar ve insanlar arasındaki ilişkiyi farklı bir bakış açısıyla ele alıyor.

Yapımın büyük ihtimalle ufak değişikliğe uğratacağı orijinal hikayesi şöyle: Marvel evreninin kozmik tarafında, Inhumans adı verilen grubun kaderini Kree ve Skrull adındaki iki uzaylı ırkı çiziyor. Kreeler’i, Galaksinin Koruyucuları filmindeki kötü adam Ronan’ın ırkı olarak hatırlamak mümkün. Kreeler ise Uranüs’e bir üst kuruyorlar ve yakınlarda bir yerde, mavi bir gezegende ilkel yaşam formları keşfediyorlar: İnsanları!

Marvel sinematik evreni ile dizi evreni arasındaki birliktelikleri düşününce, dizi ekibini aktif bir şekilde Avengers filmlerinde görmek heyecan yaratacaktır. Ancak bu konuda çok fazla beklenti içine girmemekte fayda var. Nitekim bu tarz işler yapım şirketlerinin aralarında imzaladıkları anlaşmalara bağlı oluyor ve bunun en büyük örneklerinden birisi de Örümcek Adam serileridir.

Aynı zamanda sinema filmi çıkacağı da doğrulanan Inhumans dizisinin ilk fragramanını aşağıdan isleyebilirsiniz: