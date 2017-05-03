Marvel’in Defenders’ından Avengers’ı Aratmayacak İlk Fragman

Sevilen Marvel dizi evreni karakterleri bir araya geliyorlar ve sinema filmlerini aratmayan kaliteyle The Defenders'ı 18 Ağustos'ta kuruyorlar.

Yıllardır milyonları kendisine bağlayan Marvel sinematik evreninin başarısı tartılmayacak kadar iyi. Iron Man’in 9 yıl önceki ilk filmiyle başlayan yolcukluk, şu an vizyonda olan Galasinin Koruyucuları 2 ile durdurak bilmeden devam ediyor.

Aynı başarıyı dizi sektöründe de devam ettirmek isteyen Marvel’in Netflix orijinalleri zaten fazlası ile ilgi çekiyordu. Şimdi her bir karakterin ayrı ayrı yapıma kavuştuğu yeni bir seri başlıyor: The Defenders.

Fragman, sevilen Defenders üyesi Daredevil'in Twitter'daki ikinci sezonunda bir başka karakter Electra’nın geri döneceği duyurusundan bir gün sonra geldi. Fragmanda yer alan görüntülerle bu haber kesinlik kazanmış oldu. Ayrıca tüm Defenders ekibini de sinematik evrendeki ortakları Avengers gibi bir arada görmek hayranların gönlünü okşamış olsa gerek.

Defenders'da Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist ve Luke Cage karakterleri, The Hand adlı tehlikeli yeraltı örgütüne karşı bir araya gelecekler. Her ne kadar birbirlerine güvenmeyi öğrenmek konusunda zorluklar yaşasak da ortaya izlenebilir bir iş çıktığı kesin.

Kullandığı soundtrack ile efsanevi rock grubu Nirvana'ya da göz kırpan yapım, 18 Ağustos'ta Netflix'de ilk bölümü ile yayın hayatına başlayacak.