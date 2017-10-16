Marvel'ın Yeni Filmi Black Panther'in Fragmanı Yayınlandı

Black Panther'ın solo filmi Black Panther'in ilk fragmanı yayınlandı. Fragmandan sonra karaktere muhtemelen daha farklı bir gözle bakacaksınız.

Marvel Sinematik Evreni yeniden şekilleniyor. Eskiden odak noktası olan Iron Man, Kaptan Amerika gibi karakterlerin yerine Galaksinin Koruyucuları gibi daha güncel ve renkli karakterler geliyor. Çıkış yapacak Avengers filmleri ile eski dönemden yeni döneme geçiş yapacak Marvel Sinematik Evreni, yeni karakterleri ile şimdiden adından söz ettirmeye başladı.

İlk olarak Captan America: Civil War’da karşımıza çıkan Black Panther’in solo filmi bunlardan birisi olmaya aday. Bugün yayınlanan yeni fragmanla sıradan bir karakter olmadığını çok net bir şekilde bizlere gösteren T’Challa, hiç de beklemediğimiz bir filmle karşımıza çıkıyor.

Eskiden solo filmi çıkan karakterler arasında Spider-Man’le birlikte en zayıfı olacağını düşündüğüm Black Panther’in bu fragmanı ile birlikte fikrimin değiştiğini söylemem gerekiyor.

Ryan Coogler’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o gibi başarılı isimlerin oynadığı film, 16 Şubat 2018’de vizyona girecek. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri fragman ile başbaşa bırakıyorum.