Marvel'ın Yeni Filmleri ile İlgili Detaylar Açıklandı

1970'den bu yana düzenlenen uluslararası çizgi roman fuarı Comic-Con'da Marvel her fuarda olduğu gibi hayranlarına muhteşem vakit geçirtti.
Yaklaşık 90 dakika süren oturumda Marvel hayranları gelecek filmle ilgili oldukça önemli bilgiler öğrendiler ve şova fazlasıyla doydular.
İşte Comic-Con'da Marvel ile ilgili herşey:
Kaptan Marvel
- Brie Larson'un oynayacağı Kaptan Marvel filmi 90'larda geçecek ve Marvel kronolojisinde İronman'dan daha önce gelecek.
- Samuel L Jackson, Nick Fury rolünü tekrar oynayacak. Filmde iki gözü olacak ve birini kaybedecek.
- Filmin kötüsü The Skrull olacak.
Thor: Ragnarok
- Hulk tam cümlelerle konuşacak. Mark Ruffalo, tekrar Hulk olmayacağını açıkladıktan iki yıl sonra yeniden Bruce Banner olarak beyaz perdede olacak.
- Filmin kötüsü Hela'yı canlandıran Cate Blanchett, çocukları yüzünden Marvel evrenine dahil olduğunu belirtti.
- Jeff Goldblum, Galaksinin Koruyucuları'ndaki Grandmaster karakterinin, Koleksiyoncu karakteriyle kardeş olduğunu doğruladı. Galaksinin Koruyucuları: Karanlık Dünya filminde bunu göreceğiz.
- Yeni trailer Hela'yı biraz tanıtıyor ve Bruce Banner'a bir göz atıyor. Daha çok filmdeki eğlenceli sahnelerden oluşuyor.
Black Panther
- Marvel, ilk siyahi kahramanı için yeni bir poster tanıttı.
- Ayrıca kumarhanedeki bir çatışma sahnesi gösterildi. İzleyenler sahneyi ayakta alkışladı.
- Yönetmen Ryan Coolger Black Pantherle ilgili, ''Hep bana benzeyen bir çizgi roman kahramanı bulmak istemiştim. Plack Panther bana bunu verdi.'' dedi.
Avengers: İnfinity War
- Hayranlar filmden bazı görüntüler izlediler.
- Marvel filmle ilgili bilgileri şuan için sır olarak tutmayı seçiyor ancak filmden görüntüler izleyebilen altı bin kişinin büyülendiğini söyleyebiliriz.
- Muhtemelen filmden ilk görüntüler Thor filmi vizyona girmeden önce tüm dünyadaki hayranlara sunulur.