  • Marvel'ın Yeni Filmleri ile İlgili Detaylar Açıklandı

Marvel'ın Yeni Filmleri ile İlgili Detaylar Açıklandı

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Comic-Con'da Marvel'ın sahnesi her zaman olduğu gibi büyüleyiciydi ve hayranlar yeni filmlerle ilgili birçok yeni bilgi öğrendi.

1970'den bu yana düzenlenen uluslararası çizgi roman fuarı Comic-Con'da Marvel her fuarda olduğu gibi hayranlarına muhteşem vakit geçirtti.

Yaklaşık 90 dakika süren oturumda Marvel hayranları gelecek filmle ilgili oldukça önemli bilgiler öğrendiler ve şova fazlasıyla doydular.

İşte Comic-Con'da Marvel ile ilgili herşey:

Kaptan Marvel

  • Brie Larson'un oynayacağı Kaptan Marvel filmi 90'larda geçecek ve Marvel kronolojisinde İronman'dan daha önce gelecek.
  • Samuel L Jackson, Nick Fury rolünü tekrar oynayacak. Filmde iki gözü olacak ve birini kaybedecek. 
  • Filmin kötüsü The Skrull olacak.

Thor: Ragnarok

  • Hulk tam cümlelerle konuşacak. Mark Ruffalo, tekrar Hulk olmayacağını açıkladıktan iki yıl sonra yeniden Bruce Banner olarak beyaz perdede olacak.
  • Filmin kötüsü Hela'yı canlandıran Cate Blanchett, çocukları yüzünden Marvel evrenine dahil olduğunu belirtti.
  • Jeff Goldblum, Galaksinin Koruyucuları'ndaki Grandmaster karakterinin, Koleksiyoncu karakteriyle kardeş olduğunu doğruladı. Galaksinin Koruyucuları: Karanlık Dünya filminde bunu göreceğiz.
  • Yeni trailer Hela'yı biraz tanıtıyor ve Bruce Banner'a bir göz atıyor. Daha çok filmdeki eğlenceli sahnelerden oluşuyor.

Black Panther

  • Marvel, ilk siyahi kahramanı için yeni bir poster tanıttı.
  • Ayrıca kumarhanedeki bir çatışma sahnesi gösterildi. İzleyenler sahneyi ayakta alkışladı.
  • Yönetmen Ryan Coolger Black Pantherle ilgili, ''Hep bana benzeyen bir çizgi roman kahramanı bulmak istemiştim. Plack Panther bana bunu verdi.'' dedi.

Avengers: İnfinity War

  • Hayranlar filmden bazı görüntüler izlediler.
  • Marvel filmle ilgili bilgileri şuan için sır olarak tutmayı seçiyor ancak filmden görüntüler izleyebilen altı bin kişinin büyülendiğini söyleyebiliriz.
  • Muhtemelen filmden ilk görüntüler Thor filmi vizyona girmeden önce tüm dünyadaki hayranlara sunulur.
Kaynak : http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-40695760
Etiketler: marvel, comic con, captain marvel
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