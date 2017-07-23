Marvel'ın Yeni Filmleri ile İlgili Detaylar Açıklandı

Comic-Con'da Marvel'ın sahnesi her zaman olduğu gibi büyüleyiciydi ve hayranlar yeni filmlerle ilgili birçok yeni bilgi öğrendi.

1970'den bu yana düzenlenen uluslararası çizgi roman fuarı Comic-Con'da Marvel her fuarda olduğu gibi hayranlarına muhteşem vakit geçirtti. Yaklaşık 90 dakika süren oturumda Marvel hayranları gelecek filmle ilgili oldukça önemli bilgiler öğrendiler ve şova fazlasıyla doydular. İşte Comic-Con'da Marvel ile ilgili herşey: Kaptan Marvel Brie Larson'un oynayacağı Kaptan Marvel filmi 90'larda geçecek ve Marvel kronolojisinde İronman'dan daha önce gelecek.

Samuel L Jackson, Nick Fury rolünü tekrar oynayacak. Filmde iki gözü olacak ve birini kaybedecek.

Filmin kötüsü The Skrull olacak. Thor: Ragnarok Hulk tam cümlelerle konuşacak. Mark Ruffalo, tekrar Hulk olmayacağını açıkladıktan iki yıl sonra yeniden Bruce Banner olarak beyaz perdede olacak.

Filmin kötüsü Hela'yı canlandıran Cate Blanchett, çocukları yüzünden Marvel evrenine dahil olduğunu belirtti.

Jeff Goldblum, Galaksinin Koruyucuları'ndaki Grandmaster karakterinin, Koleksiyoncu karakteriyle kardeş olduğunu doğruladı. Galaksinin Koruyucuları: Karanlık Dünya filminde bunu göreceğiz.

Yeni trailer Hela'yı biraz tanıtıyor ve Bruce Banner'a bir göz atıyor. Daha çok filmdeki eğlenceli sahnelerden oluşuyor. Black Panther Marvel, ilk siyahi kahramanı için yeni bir poster tanıttı.

Ayrıca kumarhanedeki bir çatışma sahnesi gösterildi. İzleyenler sahneyi ayakta alkışladı.

Yönetmen Ryan Coolger Black Pantherle ilgili, ''Hep bana benzeyen bir çizgi roman kahramanı bulmak istemiştim. Plack Panther bana bunu verdi.'' dedi. Avengers: İnfinity War Hayranlar filmden bazı görüntüler izlediler.

Marvel filmle ilgili bilgileri şuan için sır olarak tutmayı seçiyor ancak filmden görüntüler izleyebilen altı bin kişinin büyülendiğini söyleyebiliriz.

Muhtemelen filmden ilk görüntüler Thor filmi vizyona girmeden önce tüm dünyadaki hayranlara sunulur.

Kaynak : http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-40695760