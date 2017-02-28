81 Yaşında iPhone Uygulaması Geliştiren Kadın!

Japonya’da 60 yaşına geldiğinde bilgisayara merak sanıp kendini geliştiren Masako Wakamiya 21 yıl sonra ilk iPhone uygulamasını 81 yaşında üretti!

Günümüzde çok küçük yaşlarda bilgisayar kullanmayı öğreniyoruz. Hatta geninden yaşlısına dünyanın çok büyük bir kesimi bilgisayar kullanmasını biliyor. Ancak klasik kullanım dediğimiz internette gezinme, dizi/film izleme ve oyun oynamanın ötesinde bir bilgisayar bilgisi taşıyan insan sayısı ise az.

Kodlama, yazılım ya da oyun üretme gibi daha teknik işlere giren kişiler ise başarılı işler ortaya koyduğunda aradan yıllar geçmiş olabiliyor. Hatta 30’lu yaşlardan sonra bu işe merak salan kişilere “Abi sen çok geç kaldın ya” diye tepkiler verildiğini de hepimiz biliyoruz.

Şimdi ise vereceğimiz örnek ile bu tarz bilgisayar üzerinden teknik işler yapmak isteyen takipçilerimizi gaza getirebilecek ve emsalsiz bir örnekten bahsedeceğiz;

Dünyanın En Yaşlı Uygulama Geliştiricisi: Masako Wakamiya

Japonya’da yaşıyan Masako Wakamiya, bundan tam 21 yıl önce, kendisi 60 yaşında iken bilgisayara merak salarak kullanmaya başlamış. Tabii biraz da başladığı dönemin bilgisayarın da çıkışa geçtiği, küresel olarak yeni yeni evlere girdiği yıllar olmasıyla bir artı kazanan Wakamiya, aradan geçen 21 yıl sonrası iPhone için uygulama geliştirerek “Dünyanın En Yaşlı Uygulama Geliştiricisi” ünvanını kazanmış.

Evet, tam 81 yaşında olan bu kadın, evde oturmak yerine evinde bilgisayar başında geçirdiği saatlerin meyvesini belki de hayatının son demlerinde yaşasa bile öğrenmenin yaşı olmadığını, özellikle bilgisayar üzerinde geliştirici, yazılımcı olmak isteyen kesime hiçbir zaman geç kalmadıklarını bangır bangır gösteren Wakamiya için “İş yüzünden zamanım kalmıyor” diyenlere de bir detaydan bahsedelim. Wakamiya 43 yıllık bir bankacı.

Hinadan adındaki uygulaması ile App Store’daki yerini alan kadın, Oyuncak Sırası diyebileceğimiz bu uygulaması ile 4lü sıra halindeki oyuncakları doğru bir şekilde dizmenizi isteyen basit bir yapıya sahip. Ayrıca bir de kişisel blogu bulunan Masako Wakamiya, Excel Sanatı ile Akdeniz ve Yeni Zelanda gezilerini de takipçilerine aktarıyor.

İyi derecede İngilizce de öğrenmiş olan Wakamiya’nın 2 yıl önce TEDx Tokyo konferasında yaptığı konuşmayı aşağıdan görebilir, videonun altındaki bağlantıdan ya da buradan da uygulamasını indirebilirsiniz.

Son olarak kendi kişisel blogunu takip etmek isteyenleri de buraya alalım.