Matrix’teki O Gizemli Yeşil Kodlar, Meğer Suşi Tarifiymiş!

Matrix filmindeki o meşhur kodların tasarımını yapan Simon Whiteley, bunu yaparken karısının Japonca yemek kitaplarından faydalandığını açıkladı.

Sizi bilmiyorum ama ben hala Matrix üçlemesinin özelikle de ilk bölümünü ara ara açar izlerim. Zamanının çok ötesinde bir senaryoyla sinemaya aktarılan Matrix üçlemesi, Keanu Reeves’a da dünya genelinde büyük bir ün ve karizma kazandırmıştı.

Film serisinin en akılda kalan kısımlarından bir tanesi de ekrandan aşağıya doğru yeşil renkte akan kodlardı. Bu kodlar yıllar içerisinde öylesine fenomenleşti ki, birçok yazılımcı bu kodların ne anlama geldiğini çözmeye çalışmıştı. Hatta bunun büyük bir yazılım olduğuna yönelik teoriler ortaya atılmıştı.

Yıllar sonra Matrix’teki bu kodların sırrı deşifre edildi, üstelik serinin ana tasarımcısı tarafından. Simon Whiteley, kodları oluştururken Japon olan eşinin Japonca yemek kitabındaki harflerinden faydalanmış. Yani üzerine teoriler üretilen, ne olduğu konusunda kimsenin net bir şey söyleyemediği bu kodlar, aslında bir suşinin tarifiymiş.

Whiteley, böylesine basit bir olayı nasıl gizemli hale getirdiğini ise şu şekilde açıklıyor: ‘Bazı kelimelere eklemeler yaptım, bazılarını tersten yazdım, bazılarını da baştan tasarladım. Ortaya herkesin merak ettiği bu kodları çıkarttım.’

Ben şahsen bu kodların gizemli şekilde kalmaya devam etmesini isterdim. Şimdi filmi yine izlerken kodların ekrandan aşağı doğru sarktığı sahnenin aslında bir suşi tarifine ait olduğunu bilmek, filmin tüm ambiyansını bozacak gibi geliyor.