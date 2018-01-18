Mayaların Sırlarıyla Dolu Dünyanın En Büyük Su Altı Mağarası

10 aydır yoğun bir şekilde devam eden araştırmanın sonucunda bilim insanları, Dünyanın en büyük su altı mağarasını keşfettiler. Bu harikalar diyarı, bir zaman bu kadar ıslak değildi ve tarihin en gizemli toplumlarından olan Maya Uygarlığı’na ev sahipliği yapıyordu.

Tamamı doğal yollarla değil bir kısmı insan eliyle şekillendirilmiş durumda olan, toplamda 1400 kilometre uzunluğundaki bir sistem hayal edin.

Maya Uygarlığı’nın pek çok gizemine ışık tutacak bilgilerin bu mağara içinde bulunduğu düşünülüyor. Mağara, daha şimdiden dünyanın en önemli su altı arkeolojik kalıntısı olmuş durumda.

Meksika'nın Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nde görev yapan su altı arkeoloğu Guillermo de Anda, "Bu muazzam mağara, dünyanın en önemli su altı arkeolojik alanını temsil ediyor. İçeride arkeolojik değer taşıyan yüzden fazla bulgu var. Bunlar arasında Amerika’nın ilk yerleşimcilerinden ve Maya kültüründen kalıntılar da var." açıklamasında bulundu.

De Anda, Yucatan Yarımadası'nın Karayip kıyı şeridi üzerinde bulunan Meksika’nın, Quintana Roo bölgesinde yürütülen Büyük Maya Projesi’nin başkanlığını da yürütüyor.

Bölge, toplamda 1.400 kilometrelik, tamamı sular altında kalmış 358 mağarayı içeriyor. Burası insanlar tarafından yapılan bir nevi konaklama sistemini gözler önüne seriyor. Araştırmacılar, bölgede aslında iki farklı mağara sisteminin bulunabileceğini söylüyorlar.

Bölgede bulunan diğer mağara sistemleri olan Quintana Roo ve Dos Ojos’un, söz konusu keşif olan Sac Actun mağara sistemine bağlantısı olabileceğinden şüpheleniyor Araştırmalar sonucunda bir bağlantı noktasına sahip oldukları her an keşfedilebilir.

Sac Actun, yapılan uzun süreli dalışlarla ve araştırmalarla gittikçe büyümeye devam ediyor. Bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş karmaşıklıkta olan mağaralar, hala keşfedilmeyi bekleyen sırlarla dolup taşıyorlar. Buradan çıkartılacak olan bilimsel veriler, mağaranın kendisi kadar büyük etki yaratabilirler, tarihin akışını değiştirecek bilgilere ulaşabiliriz.

Mağaraların 10.000 ila 12.000 yıl öncesinde yaşayan insanlar tarafından kullanıldığı belirtiliyor.