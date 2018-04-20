Mayıs Ayında Tanıtılacak iPhone SE 2’nin Özellikleri

Nihayet iPhone SE serisinin devamı niteliğinde olan SE 2 telefonu hakkında birkaç bilgiyi sizlerle paylaşıyoruz. Japon basın organına göre, Apple'ın bu telefonlarda ekran özelliklerini koruması ancak içerik yönünden çok değişiklik yapması bekleniyor.

Hong Kong'daki Global Sources Mobile Electronics fuarında, Mac Otakara'nın web sitesindeki temsilcileriyle konuşan kasa üreticileri, iPhone SE 2'nin mayıs ayında piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Yeni iPhone SE, önceki telefonla aynı boyutta olacak ve Touch ID parmak izi okuyucusunu da taşımaya devam edecek. Bu durum, iPhone SE 2'nin 4 inç ekrana sahip olacağı anlamına geliyor. Kasa üreticileri, önceki telefonda bulunan 3,5 mm kulaklık jakının bu telefonda olmayacağını düşünüyor. Telefon, Apple’ın A10 Fusion yonga seti tarafından desteklenecek. Ayrıca şu an piyasada bulunan iPhone SE'nin yongasına güç sağlayan çipten yaklaşık %40 daha hızlı.

Yeni iPhone SE, kablosuz şarj desteğine ve cam arka kapağa sahip olabilir. Ayrıca telefonun gelecek ay; yani mayıs ayında piyasaya sürüleceğine dair birkaç söylenti de var. İnternet son aylarda iPhone SE söylentileriyle dolu. Çin web sitesi 'QQ.com'a göre ise yeni iPhone SE, bir 4.2 inç ekrana, A10 Fusion çipine, 2 GB RAM'e, Touch ID ve metal çerçeveye ve arkaya sahip olacak. İçeriğe göre, telefonun 32GB ve 128GB'lık iki modeli olacağını ve telefonun 349 dolar üzerinden satışa sunulması bekleniyor.

İlk iPhone SE Mart 2016'da piyasaya sürüldü. Telefonların depolama kapasitesi, Mart 2017'de 64 GB'tan, 128 GB'a yani iki katına çıktı. iPhone SE KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo'ya göre de bu yılın son aylarında piyasaya sürülecek. Telefonun piyasaya sürülme tarihi henüz belirsiz olsa da cihaz, mayıs ayında kesin olarak tanıtılacak.