Maymunlar Yavaş Yavaş Taş Devrine Giriyor Olabilir mi?

Kökleri 2004 yılındaki bir keşfe dayanan maymunların taş devrine benzer etkileşimleri, geçtiğimiz günlerde Panama'da bulunan bir maymun türünün de eklenmesiyle akıllara, gelecekte tüm maymun türlerinin taş devrine adapte olabilme ihtimalini getirdi.

Son 15 yıl içerisinde dünya genelinde çeşitli maymun topluluklarının taş devrine girdiğine yönelik haberlerin bir hayli artmış durumda. Geçtiğimiz günlerde bir yıllık araştırma sonrası fark edilen yeni bir detay, taş kullanarak gündelik işlerini halleden maymun türlerine bir yenisini daha ekledi.

Panama bölgesinde bulunan Beyaz Yüzlü Kapuçin Maymun türüne ait bir maymun topluluğunun, diğer maymun topluluklarından farklı bir şekilde buldukları taşları bir amaç uğruna kullanabildikleri keşfedildi. 3 adadan oluşan bir bölgede yalnızca Jicaron adasında bulunan erkek maymunların bu davranışa sahip olması bir hayli şaşırtıcı.Temel anlamda oldukça sosyal bir canlı türü olan bu maymunların, nasıl olup da bu bilgiyi diğer gruplara yaymadıkları konusunda tartışmalar devam ediyor.

İlk olarak 2004 yılında taşı bir araç olarak kullanan şempanzelerin keşfiyle başlayan serüven, dünyanın dört bir yanında araştırmaların artmasıyla sonuçlandı. Araştırmanın 3 adayı da kapsayacak şekilde yapıldığını ve 2017 yılından bu yana sabit kameralar aracılığı ile devam ettiğini belirtmek gerekiyor. Görüntüler incelendiğinde bahsi geçen erkek kapuçin maymunlarının hindistan cevizi, yengeç ve salyangoz gibi kabuklu besin kaynaklarını kırmak için taşları aktif bir şekilde kullandığı gözlemlenebiliyor. Asıl merak edilen konu ise bu tür bir etkileşimi maymunların kendilerinin keşfedip keşfetmediği üzerine.