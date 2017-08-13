Mazda'nın SkyActive-X Motorları Nasıl Çalışır?

Benzinli motor ile dizel motor karışımı diyebileceğimiz SkyActive-X teknolojisinin çalışma sistemi, aslında temel olarak sıkıştırmadır. Bu teknoloji ile hem yakıt tasarrufu elde ederken hem performans artışı konusunda vaatlerde bulunan Mazda, benzinli motor severleri sevindirdi.

Benzinli motorların dizel motorlar gibi davranarak yakıt ekonomisi elde etmek için devrim niteliğinde teknolojiyi kullanan yeni "SkyActiv-X" serisi, Mazda’nın otomobil sektöründeki yerini değiştirebilir.

Mazda’nın bu yeni süperşarjlı motorlarının aslında püf noktası sıkıştırmadır. SkyActiv-X, bazen bir dizel benzeri bir sıkıştırma ateşlemeyi kullanıyor ancak aynı zamanda, gerektiğinde herhangi bir benzinli motor gibi düzenli bir buji ateşlemeye de sorunsuz bir şekilde geçebiliyor. Otomobil iddialarının sonucu, geleneksel gaz sıkıştırma ile çalışan motorlarına göre % 20-30 daha fazla güç aktarma verimliliği sağlıyor. Bu da tabiki doğal olarak performansın da %20-30 oranında artmasını sağlıyor.

Engineering Explained'lu Jason, eğer bu işe yarıyorsa, dünyanın en iyisini elde edersiniz diyor. “En büyük zorluk elbette kıvılcım ve sıkıştırma ateşlemeyi nasıl geçireceğiniz. Mazda bunun nasıl çalıştığını henüz açıklamadı ancak SPCCI adının geldiği sıkıştırma ateşlemesinin zamanlamasını kontrol etmek için bujiyi kullanmanın bir yolunu buldular.” dedi.

Tüm bunların önemli olduğu nokta ise, otomotiv dünyası tüm yatırımlarını elektrikli araçlara harcarken Mazda’nın SkyActiv-X motorları, benzinli içten yanmalı motorun halen kullanılmayan bir çok potansiyele sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Ulaşımın geleceği seçimlerle dolu olmalıdır. Bu nedenle Mazda’nın yeni motoru benzinli motor sevenler için sevindirici bir haber gibi görünüyor.