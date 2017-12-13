Yıldız Savaşları'nın da katkısıyla 2016'yı dünya çapında gişe şampiyonu olarak kapatan Walt Disney'nin 21st Century Fox'un eğlence alanındaki varlıklarını 60-70 milyar dolara satın almaya hazırlandığı öğrenildi.

Disney, Yıldız Savaşları serisine sürekli eklediği yeni filmlerle üst üste gişe başarılarına imza attı. 2012'de Lucasfilm'i 4 milyar dolara satın alarak efsanevi Yıldız Savaşları frençayzını ele geçiren Disney, 2016'yı dünya çapında 7.6 milyar dolar gelirle gişe şampiyonu olarak kapatttı.

Son gelen haberlere göre, Walt Disney'in 21st Century Fox'un eğlence alanındaki varlıklarını 60 milyar dolara satın almaya çok yakın olduğu bildirildi. Anlaşma içeriği, 20th Century Fox film stüdyoları ile İngiltere, Avrupa, Asya'daki Sky ve Star uydu yayınlarını kapsıyor.

Satışı planlanan kanallar arasında ise FX ve National Geographic'in yanı sıra ABD'deki 22 spor kanalı da var. Ayrıca Disney, Avatar ve Deadpool gibi popüler filmlerin haklarını da satın alacak. Haberler sonrasında Disney'in New York borsasındaki hisseleri dün yüzde 0,5 artarak 162 milyar dolara yükseldi. 21st Century Fox'un hisseleri de yüzde 1'lik artışla 62,6 milyar doları buldu.