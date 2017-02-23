12MP DualPixel Ön Kameralı Telefon: Meitu T8

Özellikle Samsung’un Galaxy S7’de kullanması ile dikkat çeken DualPixel teknolojisini ön kamerasında kullanan Meitu T8, garip tasarımı ile de dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz sene bu dönemlerde tanıtılan Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge, arka kamerada kullandığı DualPixel teknolojisi ile dikkat çekiyordu. Daha iyi fotoğraf çekimine ciddi oranda katkı sağlayan bu teknoloji bu sene birçok marka tarafından uygulanırken adı Meizu ile karıştırılması kuvvetle muhtemel olan Meitu ise bunu ön kameraya taşıyor.

Tasarım olarak biraz garip görünen telefon, teknik özellikleri ise hiç de fena değil. 5.2 inç Full HD Super AMOLED ekran, MediaTek Helio X20 çipseti, 4GB RAM, 128GB depolama, 21MP arka ve 12MP ön kamera, 3.580mAh batarya gibi detaylar sunan cihaz Android 7.0 yerine 6.0 Marshmallow sürümü ile geliyor.

Yarın satışa Çin’de çıkacak olan Meitu T8, yeni nesil teknolojileri hemen kendine entegre eden Çin markalarına güzel bir örnek olmuş gibi görünüyor.