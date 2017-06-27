Meizu Pro 7 Çift Ekranlı Olacak!

Ortaya çıkan sızıntılar yeni fiyat performans canavarı Meizu Pro 7'nin hem önünde hem de arkasında ekran olacağını gösteriyor.

Bildiğiniz gibi Meizu, özellikle Meizu Pro 6 modeliyle fiyat performans konusunda en başarılı üreticilerden biri olmuş ve yüksek satış adetlerine ulaşmıştı. Şimdi ise Meizu, Meizu Pro 7 modeli üzerine çalışıyor.

Aslında bir süredir Meizu Pro 7 modeli üzerine Meizu'nun çalışmalar yürüttüğü biliniyordu ancak telefonla ilgili şu ana kadar net bir bilgi çıkmamıştı. Şimdi ise ortaya çıkan bilgiler, Meizu Pro 7'nin hem önü hem de arkası dokunmatik ekranla geleceğini gösteriyor.

Meizu Pro 7'de normal AMOLED ekran bulunurken arka panelinde ise Yotaphone benzeri E-Ink yani e mürekkep teknolojisine sahip bir ekran bulunuyor. Böylelikle de bataryadan fazla tüketmeden arka kısmında da ufak bir dokunmatik ekran deneyimi sunuyor.

Meizu Pro 7, tahminlere göre 28 Haziran'da yani yarın Shangai MWC 2017'de tanıtılacak.