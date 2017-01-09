Menzil ve Güvenlik Sorununa Çare Olacak Ağ Ürünleri!

CES 2017’de öne çıkan bazı en son teknoloji ağ ürünlerini sıraladık.

2016 yılında olmamıza ve teknolojinin son derece gelişmiş olmasına rağmen, ev içi kablosuz ağların menzili hala büyük bir sorun. Kullanıcılar, bu sorunun üstesinden gelebilmek için powerline ve menzil genişletici gibi alternatif yöntemlere başvursalar da, bu yöntemler her zaman çözüm olmuyor. Ayrıca nesnelerin interneti ile birlikte, kullanılan kablosuz ağ ürünlerinin güvenliği çok daha önemli hale geldi. CES 2017’de ise tüm bu sorunlara çare olabilecek birçok ürün tanıtıldı.

Linksys Velop

Linksys’in ilk ağ sistemi olan bu ürün, performansı ve geniş menzili ile dikkat çekiyor. Üçlü bir set halinde satılan Linksys Velop’un fiyatı 500 dolar.

Asus HiveSpot

Bu cihaz, Linksys Velop ile tam olarak aynı donanım özelliklerine sahip, fakat daha ucuz. Üstelik “Ai Protection” adı verilen, tüm ev ağını online tehditlere karşı koruyan, gömülü ve gerçek zamanlı bir koruma ile birlikte geliyor. Linksys Velop gibi üçlü bir set halinde satılan ürünün fiyatı 400 dolar.

TP-Link Deco M5 Plus

TP-Link’in ilk Wi-Fi sistemi, farklı ünitelere bağlanmak için kullanıcıya powerline’larını kullanma seçeneği sunuyor. Bu cihaz, 2017’nin sonuna kadar satışa çıkmayacak.

Norton Core

Bu cihaz, Symantec’in ilk router’ı olma özelliğini taşıyor. Norton Core, tüm ağ için gömülü ve online gerçek zamanlı koruma özelliğine sahip. Bu özellik, bilhassa akıllı ev konsepti için çok büyük bir fayda sağlayacaktır. Cihaz ile birlikte, bilgisayar için bir güvenlik yazılımı olan Norton Core Plus Security’nin 20 adet lisansı veriliyor. Cihaz, bahar aylarında satışa sunulacak ve fiyatı ise 280 dolar olacak.

Comcast Xfinity

Amerikalı telekomünikasyon şirketi Comcast, kısa bir süre içinde Xfinity ağ geçidini, çoğu Wi-Fi sisteminin sahip olduğu fonksiyonların ve özelliklerin aynılarına sahip olan bir dijital ev platformuna dönüştürecek. Ayrıca Comcast, tamamen bir Wi-Fi çözümü olan yeni ve gelişmiş bir ağ geçidi de oluşturuyor. Bu, yakında kullanıcıların istedikleri ev Wi-Fi ağını edinmek için kendi ekipmanlarına sahip olmaya ihtiyaç duymayacakları anlamına geliyor.