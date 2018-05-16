Merakla Beklenen OnePlus 6’nın Kutu Açılımı (Video)

OnePlus 6, bugün Londra’da gerçekleşen etkinlik sonrası resmen tanıtıldı. OnePlus 5T’nin bir üst sürümü olarak ifade edilen OnePlus 6’nın kutu açılımını ise gelin birlikte izleyelim.

Uzun süren meraklı bekleyiş bugün sona erdi ve OnePlus 6 bugün resmi olarak tanıtıldı. Oldukça şık şekilde tasarlanan telefon, açıkçası yazılımsal ve donanımsal özellikleriyle de göz dolduruyor. Telefona ait ilk izlenimleri, sizler için etkinliğin hemen ardından detaylı bir şekilde açıkladık. Bu noktada aşağıdaki ilgili habere tıklayarak OnePlus 6’nın tüm özelliklerine erişebilirsiniz. Gelin bir de kutuda neler çıkıyor bunlara göz atalım.

Geekyranjit YouTube kanalı tarafından çekilen videoda, kutu İçerisinde bizi ilk olarak OnePlus 6 Ayna Siyahı modeli karşılıyor. Üzerinde önceden uygulanmış bir de koruyucu ekran olması, telefonun yepyeni bir cihaz olduğunu gösteriyor. Hemen sonrasında Type-C kabloyu ve 5V-4A güç adaptörünü görüyoruz. Bunların yanı sıra kutuda; şeffaf bir telefon kılıfı, SIM takma aparatı ve başlangıç kılavuzu yer alıyor.

Tüm bunlara ek olarak videoyu isterseniz sadece görsel olarak izleyebilir, isterseniz de içeriğin sağ altı kısmında bulunan ayarlar butonuna basarak otomatik çevir seçeneğiyle kısmen Türkçe olarak izleyebilirsiniz.