Mercedes, 2018 Model Araçları İçin Akıllı Asistanını Duyurdu

Mercedes, bu sene CES’de araba tanıtmaktan ziyade bu arabalarda yer alacak yapay zeka destekli yazılımını tanıttı.

CES 2018 pek çok yeni teknolojik ürünün tanıtıldığı ve tanıtılmaya devam edildiği bir fuar oldu. Geçtiğimiz yıllarda otomobil üreticilerinin de yeni model arabalarını tanıttıklarını gördüğümüz CES’de, bu sene daha farklı bir şey oldu. Araba yerine yazılımlar birbirleriyle yarıştı. Artık arabalar da birer sanal asistana kavuşuyor. Haliyle CES 2018’de otomobil üreticleri sanal asistanlarını tanıtıyor. Normalde Amazon’un veya Google’ın asistanlarını tercih eden üreticiler olsa da Mercedes bu konuda fark yarattı.

Mercedes, kendi yapay zekalı asistanı MBUX’u(Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) tanıttı. Asistanı “Hello Mercedes” diye çağırabilir, bu şekilde arabanızla iletişime geçebilirsiniz. Arabasını kızı gibi seven insanlar için aracın gerçekten konuşması muhteşem bir özellik olacaktır. Şirket, ileride tüm araçlarında bu yapay zeka desteğini sunmak istiyor. Yani, elinizde çok eski sayılmayacak bir Mercedes-Benz varsa muhtemelen ileride sizin aracınız da yapay zekaya sahip olabilir.

Arabada çalmak istediğiniz müzikler, aracın içinin soğuk veya sıcak olduğu gibi araçla etkileşime girebileceğiniz pek çok şeyi bizzat asistan yardımı ile çözebileceksiniz. Direksiyonun sağ tarafında yer alan bir ekran sayesinde GPS sistemi, FM radyo, telefon görüşmesi gibi pek çok şeyi yapabilirsiniz. Cihaz Android ve iOS telefonlarınızla iletişime geçerek istediğiniz her şeyi sesinizle yapmanıza olanak tanır.

MBUX, Nvidia yonga setini kullanıyor. Bu sebeple aracın kendi öğrenme yeteneği var. Şirket gelecekte bu verileri toplayarak çok daha komplike bir yazılım çıkarmayı planlıyor. Mercedes şu anda 5 ayrı kıtada 5 ay boyunca Mercedes S sınıfı araçlarında bu yapay zekayı test edecek. Çeşitli ülkelerdeki sürüş deneyimlerine göre daha detaylı istatistikler toplayıp asistanı daha çok geliştirecek. Peki, arabanızda sizinle sürekli iletişim halinde olan, camları açıp kapatan, zevkinize göre müzik açan bir sanal asistan olsaydı hoşunuza gider miydi? Yorumlarınızı bekliyorum.