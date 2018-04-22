25 bin üzerinde kısa klip kullanılarak geliştirilen yapay zeka, verilen sahne açıklamaları ve konuşma metinlerinden Taş Devri karikatürleri üretiyor.

Tüm insanların geleceği yapay zekalar her geçen gün gelişmeye devam ediyorlar. Hatta Elon Musk yapay zekaların dünyayı ele geçireceğini ve insanları köleleştireceğini düşünüyor. Ancak bu yeni yapay zekanın tek amacı verilen metinlerden karikatür üretmek.

Illinois Urbana-Champaign and Allen Enstitüsünün yapay zeka departmanında geliştirilen yazılımda 25 bin üzerinde kısa klip kullanıldı. Daha sonra ortaya çıkan yapay zeka metinlerde verilen sahne açıklamalarına göre en uygun kareyi seçerek altına diyalogları ekliyor. Ancak metin açıklamalarından Taş Devri karikatürleri yapan yapay zekanın birçok kusuru bulunuyor.

Yapay zekayı geliştiren araştırmacılar sistemin başarısız olduğu birçok yeri tespit etti. Karikatür oluştururken nesnelerin taşınması esnasında ortaya görsel hataların çıkmasının yanı sıra, farklı farklı arka planlarda kullanılabiliyor. Ancak bu hatalar düzeltilir ve yeterince geliştirilirse geçmişin en çok sevilen çizgi filmi Taş Devri karikatürlerini okumak oldukça zevkli olabilir.