Microsoft, Cortana hizmetinden sonra ona benzer botlar ve sesli robotlar yapmak amacıyla Semantic Machines adlı şirketi satın aldı.

Microsoft, Cortana benzeri sesli robot girişimlerinde kullanmak amacıyla bir yapay zeka şirketi satın aldı. 2014 yılında Microsoft tarafından satın alınan Semantic Machines aldı şirket, robotların daha insancıl konuşması için makine öğrenimini kullanıyor.

Semantic Machines, UC Berkeley profesörü Dan Klein ve Apple baş bilim insanı olan Larry Gillick tarafından yönetiliyor. Microsoft'un bu şirketi satın almasıyla birlikte Cortana dijital asistanı ve 300 binden fazla geliştiricinin kullandığı Azure Bot hizmeti geliştirilecek.

Aynı zaman da Google da insan sesine benzer bir sesle çalışacak bir yapay zeka üzerinde çalışıyor. Şirket, bu yıl Google Duplex adlı sistemini de tanıttı. Bu sistem, Google Asistan kullanıcıları yerine çeşitli randevular veya rezervasyonlar ayarlayabiliyor.