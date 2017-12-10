Geçtiğimiz hafta beta sürümü yayınlanan tarayıcı Google Play üzerinde bir milyon indirmeyi geçti.

Microsoft bir zamanlar İnternet Explorer ile yakaladığı başarıyı tekrar Edge ile yakalamayı hedefliyor. Windows 10’dan alıştığımız sık kullanılanlar, okuma listeleri, yeni sekme sayfaları gibi tanıdık arayüzleri kullanan tarayıcı, beta sürümü ile Google Play’de 1 milyon indirmeyi geçerek Microsoftun yüzünü güldürdü. iOS uygulamalar beta sürümünde iken sadece 10 bin kişinin indirmesine izin verdiği için Microsoft Edge Android’de olduğu kadar benimsenemedi.

Windows 10 uyumluluğu için tasarlanmış tarayıcı, mobil cihazınızda yapmış olduğunuz çalışmaların PC'nize taşınmasını sağlayan bazı harika özelliklere sahip. Uygulama aynı zamanda verilerinizin tüm cihazlar ile senkronize edilmesini sağlamasının yanı sıra web'de sesli arama yapmanıza da olanak tanıyor.

Kısa sürede elde ettiği başarı ile Microsoft Edge 1 milyon ile 5 milyon arasına giren bir kategoriye girdi. Beta sürümü deneyen kullanıcıların geri bildirimleri olumlu olursa Microsoft, eskiden İnternet Explorer ile sahip olduğu ve Google Chrome’a kaptırdığı tahtı, Edge tarayıcısı sayesinde geri kazanabilir. Peki, sizce Microsoft tarayıcı tahtını geri alabilecek mi?