Microsoft Edge Hem Android'den Hem de iOS'tan Güncellendi!

Microsoft Edge'i iOS'taki Safari'den daha çok kullanmayı sevenler için yeni bir iOS güncellemesi geldi. Microsoft Edge bununla yetinmedi, kısa bir süre sonra aynı güncellemeyi Android için de yaptı.

Edge'in mobil versiyonunun 42.1 versiyonu artık iki türlü cihazlar için de kullanımda. Güncellemeyle gelen gelişmiş Hub tasarımı ve normal performans geliştirmeleri ile Edge, daha kolay bir kullanım sunuyor. İkinci güncellemeyi Apple cihazınızdan aktif etmeniz için iOS destekli tablete bağlı klavyedeki komut tuşuna basmanız yeterli.

Telefonunuzdaki ya da tabletinizdeki Edge uygulamasıyla PC'nize bir göz atabilirsiniz. Dışarıda acil bir işiniz çıktığında, evdeki sürümünüzün devamını telefonunuzdan da kullanabilirsiniz. Şifreleriniz, içerikleriniz ve geçmişiniz tüm cihazlarda senkronize çalışıyor.

Android güncellemesine gelecek olursak güncelleme, uygulamayı 42.0.0.2025 sürümüne taşıyor. Microsoft Android ve iOS'a ayrıca aile içi destek de eklemiş. Böylece ebeveynler çocuklarının girmesini istemediği siteleri engelleyebilir ve çocuklarının daha güvenli internet kullanmasını sağlayabilir. Tabi dikkat etmeniz gereken husus, çocuğunuzun bundan haberi olmaması. Yoksa bu engeli aşmanın bir yolunu bulacaktır.