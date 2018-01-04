Microsoft, İşlemci Açıkları İçin Acil Yama Yayınladı!

Microsoft bugün çıkardığı acil güncellemelerle Intel, AMD ve ARM üretimi yongalarda keşfedilen Meltdown ve Spectre adlı güvenlik açıklarına karşı çözüm getirdi.

Neredeyse tüm bilgisayarları etkileyen, detayları henüz açıklanmayan güvenlik açığı, Linux ve macOS için yayınlanan yamalarla bu platformlarda kapatılmıştı. Şimdi ise Microsoft, Salı güncellemelerini beklemeden yayınladığı bir güncellemeyle Windows'taki açığı kapattı.

Güvenlik açığı, "modern işlemcilerdeki bir güvenlik açığının bilgisayarda işlenen bilgileri çalabilmesine" izin veriyordu. Bunlara parola yöneticinizde veya tarayıcınızda depolanan parolalar, fotoğraflarınız, epostalarınız da dahil. Bu güncellemelerin bir parçası olarak; Microsoft Edge ve Internet Explorer 11’in desteklenen versiyonlarının davranışlarına bazı değişiklikler getirildiğini, bu yeni tür yan kanal saldırıları aracılığıyla, başarılı bir şekilde bellek okuma yeteneklerinin azaltıldığını kaydetti.

Yazılım devi, saldırıları önlemek için getirilen önlemlerden bir tanesinin SharedArrayBuffer adlı genel ikili veri tampon sistemine verilen desteğin Microsoft Edge’den kaldırılmasının olduğunu vurguladı. Bu özellik Fall Creators Update güncelleştirmesiyle birlikte Windows 10’a eklenmişti. Ancak bu son güncellemeyle birlikte, en azından Intel açığa karşı bir güvenlik yaması getirinceye kadar kaldırıldı.

Özetle; Windows kullanıyorsanız, güvende olmak için en son güncellemeleri aldığınızdan emin olun.