Microsoft, Kurumsal Kullanıcıların Windows 7'yi Kullanmamalarını İstiyor!

Microsoft Almanya, kurumsal kullanıcıları Windows 7’den daha yeni bir Windows sürümüne geçiş yapmaları konusunda ikna etmeye çalışırken Windows 7 en çok kullanılan işletim sistemi konumunda bulunuyor.

Windows 7’nin çıkmasının üstünden yaklaşık olarak 10 sene geçti ve kısa bir süre sonra Microsoft’un Windows 7 desteğini sonladırması bekleniyor. Durum böyleyken Microsoft Almanya da Windows 7’nin iş dünyasında kullanım için artık uygun olmadığını ileri sürerek iş kullanıcılarını daha yeni bir Windows versiyonuna geçiş yapmaları konusunda teşvik ediyor.

Microsoft Almanya’da Windows departmanının başında bulunan Markus Nitschke, Windows 7’nin günümüzün artırılmış güvenlik gereksinimlerini artık karşılayamadığını ifade etti. “Windows 7, çağın gereksinimlerini karşılamayan güvenlik mimarilerini temel alıyor.” diyen Nitschke, kurumsal müşterilerin yavaş yavaş işletim sisteminin daha modern bir versiyonuna geçiş yapmalarını önerdi.

The Register’a göre, Microsoft, 2020 yılında Windows 7 desteğini kesecek. Ancak bu Microsoft için pek de kolay olmayacak. Çünkü iş dünyasında Windows 7 hala yaygın olarak kullanılıyor. NetMarketShare’in paylaştığı veriye göre, piyasadaki bütün işletim sistemleri içinde en çok kullanılan %48,34 kullanım oranıyla Windows 7. Bu oran Windows 10’nun kullanım oranının yaklaşık iki katı. Bununla birlikte Windows 7, hassas ve karmaşık endüstriyel sistemlerde kullanılıyor, bu da ciddi uyumluluk sorunları olmadığı takdirde işletim sisteminin değiştirilmeyeceği anlamına geliyor.