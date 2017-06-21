Microsoft Garage'ın Dictate projesi sayesinde artık Microsoft Office programlarında konuşarak yazı yazabilecek ve çeviri yapabileceksiniz.

Microsoft'un girişim fikri olarak meydana gelen projelerini ürettiği topluluğu Microsoft Garage tarafından geliştirilen Dictate, Microsoft Office programlarında konuşarak yazı yazmanızı ve Cortana sayesinde çeşitli dillere çeviri yapmanızı sağlıyor.

Şimdilik Microsot Word, PowerPoint ve Outlook servislerinde kullanılabilen Dictate uygulaması sayesinde klavyeye dokunmaya hiçbir şekilde ihtiyaç duymadan kolaylıkla yazmak istediklerinizi telaffuz ederek Office programlarına ekleyebiliyorsunuz. Şu anlık İngilizce ile tam olarak uyumlu çalışan Dictate özelliği, sözcüklerinizi ve vurgularınızı da iyi bir şekilde seçerek noktalama işaretlerinin doğru uygulanması konusunda başarı sergiliyor.

Ayrıca Cortana'ya yeni eklenecek 'Çeviri' özelliğiyle de uyumlu çalışacak Microsoft Dictate, şimdilik sadece İngilizce olarak kullanılabiliyor ve Mac kullanıcıları bu hizmetten yararlanamıyor. Dictate'i kullanabilmeniz için İngilizce olarak Office programlarını kullanmanız, Microsoft Office 2013 ve üstü bir sürüme sahip olmanız ve işletim sisteminizin Windows olması gerekiyor.

Eğer Dictate özelliğini kullanmak istiyorsanız bu bağlantıya giderek Microsoft Dictate'i indirebilirsiniz.