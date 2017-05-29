Microsoft'un merakla beklenen AR teknolojisine yeni bir prototip eklendi. Yeni prototipe göre, AR gözlükleri, gündelik yaşantımızda kullandığımız gözlüklerin tasarımına ve boyutuna indirgendi.

Microsoft’un bir süredir merakla beklenen AR(Artırılmış Gerçeklik) gözlükleri kullanıcıları heyecanlandırıyor. Normal VR gözlükler yerine, gerçek dünya ile bilgisayarları birleştirecek Microsoft Hololens gözlükleri için yeni bir prototip yayınlandı. Yeni gözlük, günümüzde her yerde gördüğümüz gözlüğe çok benziyor.

Yeni mercekler Andrew Maimone, Andreas Georgio ve Joel Kollin tarafından Sanal ve Artırılmış Gerçek için Holografik Yakın Çekim Göstergeleri başlıklı makalede duyuruldu. Makaleye göre,” Aşamalı holografik projeksiyona dayalı, sanal ve artırılmış gerçekliğe yakın gözlük görüntüleri için yeni tasarımlardır” denildi. Tüm makaleye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bilinen HoloLens tasarımından bu yana Microsoft tarafından sergilenen ilk AR prototipi olan bu tasarımın, normal Hololens ile arasında büyük farklar bulunuyor. En önemli farkı ise form faktörü olmuş. Yeni modelde bir kişi rahatlıkla günlük kullanımda da gözlüğü kullanabilir. Bu önemli detayın karşılığında ise gözlüğün performansında keskin bir düşüş yaşanıyor.

HoloLens, kullanıcıların kafa hareketlerini ve uzaydaki konumunu izleyebiliyor. Ayrıca tamamen kablosuz ve pil gücü ile çalışan normal prototip, gözlerin her birine stereoskopik 3D görüntüleri ulaştırıyor. Yeni prototipte ise düz monoskopik görüntüler üretilebiliyor ve bunları gözlerinizle buluşturması için güçlü bir harici işlemciye bağlı olması gerekiyor.

Bu yeni prototipin şu an için çok yeni olduğunu belirten araştırmacılar, gelecekte tüm gözlüklerin bu tarz teknolojiyi destekleyeceğini öngörüyorlar. Açıkçası, normal HoloLens’in görünümü de son derece hoş.