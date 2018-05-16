İş odaklı ürünler tanıtmaya devam eden Microsoft, Surface Hub 2 ile iş toplantılarının yapısını tamamı ile değiştirmeyi planlıyor.

Microsoft Surface Hub’ı daha önce duymuş muydunuz? Muhtemelen çoğunuz daha önce adını bile duymadınız. Bu şaşırtıcı değil, çünkü Surface Hub tamamen iş odaklı bir cihaz ve Microsoft’a göre yalnızca 5 binin biraz üzerinde satış yapmayı başardı. Fakat şirket, bu işlevsel ürününü geliştirdi ve Surface Hub 2’yi şirketlerin kritik toplantılarında hizmet vermeye hazır hale getirdi.

Surface Hub 2 için 55.5 inç boyutunda ve 4K+ çözünürlükte bir ‘akıllı tahta’ tanımlaması yapabiliriz. Surface Hub 2’yi bilgisayara bağlı sıradan bir ekrandan ayıran en önemli özelliği ise kullanıcılara daha geniş bir kullanım alanı sunan 3:2 formatındaki ultra hassas dokunmatik ekranı. Ayrıca fiziksel olarak toplantıya katılamayan bir kişi, Surface Hub 2 ile 4K çözünürlüğünde görüntülü görüşme gerçekleştirerek toplantıya katılabilir.

Surface Hub 2’nin ultra hassas dokunmatik ekranı, bir proje üzerinde çalışan kişilerin projelerinin üzerinde çizimler gerçekleştirmesine izin verir. Elbette ki bu projelerin bir de sunumu olacak. Surface Hub 2’yi akıllı telefondan kontrol etmek mümkün. Ayrıca birden fazla kişinin sunum yapabileceğini düşünen Microsoft, Surface Hub 2’ye birden fazla Microsoft hesabı bağlama özelliği de eklemiş durumda.

Birinci nesil Surface Hub, çok daha büyük olan 84 inçlik bir ekrana sahipti. Fakat 8999 dolarlık fiyatı onu biraz pahalı kılıyordu. Surface Hub 2 daha küçük bir ekrana sahip olsa da 4 taneye kadar Surface Hub 2 birleştirme imkanı sunması, dileyen şirketlerin küçük, dileyenlerin ise büyük ekran kullanabilmesine izin veriyor. Fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmayan Surface Hub 2, 2019 yılında piyasaya sürülecek.