Microsoft Surface Phone'a Ait Olduğu İddia Edilen Görseller Sızdırıldı

Çin’in paylaşım sitesi Weibo’da Microsoft’un yeni Surface Phone’una ait olduğu iddia edilen bazı görseller paylaşıldı.

Yeni bir Microsoft Suface Phone’a ait olduğu iddia edilen bir takım görseller ortaya çıktı. Görsellerin çıktığı yer ise, daha önce de bu tarz sızıntı bilgilerinin paylaşıldığı Çin’in sosyal paylaşım sitesi Weibo.

Bu telefonun uzun yıllardır sözü edilen Surface Phone olma ihtimali bulunuyor. Ancak daha önce o telefona ait birçok görsel paylaşıldı ve bu görsellerin hiçbirinde Surface Phone markası görünmüyordu.

Microsoft’un, Surface Phone’un üretimi için Pegatron firmasıyla anlaştığının söylentileri etrafta dolaşırken bir de bu görseller sızdırıldı. Ancak bu fotoğrafların sahte ya da eski bir prototipe ait olma ihtimali de yüksek. Çünkü Carl Zeiss markası 2013 yılından beri kullanılmıyor ve telefon, Lumia telefonlara oldukça benziyor.

Bununla birlikte, Microsoft Surface Phone 2017 yılının sonu gibi çıkması bekleniyor. Ancak 2018 yılında çıkarsa da sürpriz olmayacaktır.

Sızdırılan görsellerin tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.