Sanal asistan hizmetlerinden geri kalmamak isteyen Microsoft, kişisel asistanı Cortana'yı geliştiriyor.

Google Asistan ve Alexa'ya yetişmeye çalışan Microsoft, geçtiğimiz dönemde Cortana yazılım geliştirme kitini duyurdu. Ayrıca şirket, özellikle kamuya açık yerlerde konuşma kontrolünü sağlamak adına yaptığı geliştirmeleri, Build 2018 konferansında duyurdu.

Asistan uygulamasının konuşma tanıma özelliği marka ve işletmeler için özelleştirilebilir. Ayrıca Cortana, trafik seslerinden tutun da bebek ağlamasını bile algılayabilecek bir kütüphaneye sahip.

Ayrıca cihaz yemek siparişi vermek, alışveriş merkezleriyle devlet daireleriyle iletişime geçmek gibi özelliklere de sahip olacak. Diğer sesli asistanlar, sessiz mekanlar için uygun olsa da, Microsoft Cortana bu sistemi daha çok kamulaştırıyor.

Microsoft, Cortana'yı diğer uygulamalarıyla da etkileşimli bir hale getirmekte kararlı. Kişisel asistan özellikle Outlook ve Office 365'le tamamıyla uyumlu. Uygulama, şimdilik güzel özelliklere sahip olsa da Cortana'ya dair fikirlerimiz, gelecek günlerde ve uygulamayı sıklıkla kullandıkça biçimlenecek.