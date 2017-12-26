Silikon Vadisi devleri, kadına karşı düşmanca bakış ve cinsiyet ayrımcılığına ilişkin zaten kötü bir geçmişe sahip. Ancak ortaya çıkan geni gelişmeler bambaşka bir soruna parmak basıyor.

Teknoloji endüstrisine de sahip olsanız, bütün dünyanın en büyük verilerini de kontrol etseniz, insanoğlunun yüzyıllardır aşamadığı problemlerle başa çıkmak zorundasınız. Son yıllarda, kadına karşı gösterdikleri davranışlar yüzünden Uber gibi şirketlerin yaşadıkları kayıplar, seks skandallarıyla çalkalanan dev teknoloji şirketleri, bu kötü gidişattan ne zaman kurtulacak bilemiyoruz.

Newsweek tarafından ortaya çıkartılan yeni bir raporda, endüstrinin altın şirketlerinde çalışan yöneticilerin, insan ticareti ile uğraşan kişilerle seks işçilerine ulaşmak için konuştukları ortaya çıktı. Üstelik bu trafiğin belgeleri 2014 ve 2016 yılları arasında kaydedilmiş e-postalar olarak gözüküyor. Hatta çoğu posta içeriğinde ödemelere ilişkin bilgiler de bulunuyor.

Ortaya çıkartılan bu postlardan 67’si Microsoft, 63’ü Amazon ve kalanları ise Boeing, T-Mobile, Oracle gibi şirketlere ait. Bu e-postalar, 2015 yılında seks skandallarına adı karışan 18 üst düzey Microsoft ve Amazon yöneticisinin tutuklanmaları ardından başlatılan soruşturmalar sayesinde ele geçirildi.

Bulgulara göre seks skandallarına adı karışan dev teknoloji şirketi çalışanı erkeklerin seks işçilerine, yılda ortalama 50 bin dolar harcadıkları belirtiliyor. Çoğu ABD’li gazeteciye göre teknoloji endüstrisi, bu ticareti kolaylıkla benimseyebilecek yapıda.

Microsoft'un konu ile ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle:

“Microsoft'un cinsel ticaret ve ilgili konularla mücadele konusunda kolluk kuvvetleri ve diğer kuruluşlarla işbirliği geçmişi bulunmaktadır. Bu konuda gönüllü çalışanlarımız bile var. Toplamda 125.000 çalışan nüfusuna sahibiz ve bunun küçük bir kısmında görülen kişisel davranışlar, kültürümüzü hiçbir şekilde temsil etmemektedir. Çalışanlarımıza dürüst davranmakla yükümlü olduklarını, her zaman yasalara uygun ve etik bir tavırla yaşamaları gerektiğini açıkça belirtiyor, aksi takdirde işlerini kaybedeceklerini söylüyoruz.”

Aynı cümlelere sahip bir açıklama da Amazon tarafından yapıldı. Her iki şirket de ahlak dışı eğilimlerin şirket kültüründe yeri olmadığını net bir şekilde ortaya koymuş. Ancak düzeltilmesi gereken çok büyük bir hata var: Microsoft, adı geçen üst düzey yöneticilerden bahsederken 125.000 kişilik bir nüfusa sahip olduğunu söylüyor. Bu kişilerin böyle büyük topluluklara liderlik ettikleri düşünülürse olay basite indirgenemez.