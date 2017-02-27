Middle-Earth: Shadow of War Resmi Olarak Duyuruldu!

Resmen sessiz sedasız bir şekilde, neredeyse hiçbir sızıntı olmadan hazırlanmış Middle-Earth:Shadow of War, bomba bir fragman ile duyuruldu.

2014 yılında piyasaya sürülen ve hem kendi dönemi, hem de son birkaç senelik oyunları baz aldığımızda oldukça başarılı bir oyun olarak karşımıza çıkan Middle-Earth: Shadow of Mordor'un devam oyunu Monolith Productions tarafından resmi olarak duyuruldu.

Middle-Earth:Shadow of War adı ile gelecek oyun, -sızdırılan bilgilere doğrultusunda- ilk oyundaki ana karakterler Talion ve Celebrimbor'un, Sauron'un yüzüğüne benzer yeni bir güç yüzüğü üzerinde çalışmasını konu alacak. Tıpkı ilk oyunda olduğu gibi düşman saflarına sızarak kendi himayen altında adam toplayıp bir ordu kurma olayı, bu oyunda da geçerli olacak.

2015'te 'Yılın Oyunu' ödülü alan Shadow of Mordor'un ardından Shadow of War nasıl olacak bilemiyoruz ancak fragman kelimenin tam anlamıyla şahane!

Middle-Earth:Shadow of War, 22 Ağustos'ta Xbox One, Project Scorpio, Windows 10 PC ve PS4/PS4 Pro için satışa çıkacak. Ayrıca önümüzdeki hafta oyundan tanıtım bazlı bir oyananış videosu da gelecek.