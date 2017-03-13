Hastaneye Gitmeden Beyin Hasarı Tespit Edilecek

Tıp bilimi, teknolojiye ve gelişime en çok ihtiyacı olan alanlardan biri. Araştırmacılar, bu olgu üzerine tıp teknolojisini geliştirmeye devam ediyor, biz de onlardan bir tanesine değindik.

Ciddi bir kaza ya da kafaya alınan sert bir darbe sonucunda vücuttaki bazı hasarların tespiti için özel testler uygulamak gerekiyor. Beyin ve beyincik gibi hayati organların bulunduğu baş bölgesi, aslında en korumasız bölgelerimiz arasında yer alıyor. Yaşanan ciddi bir travma sonrası hastaneye gitmek çoğu insanın aklına bile gelmiyor. Daha çok “bana bir şey olmaz”cılar için geliştirildiğini düşündüğümüz teknoloji sayesinde hastaneye gitmeye gerek kalmıyor.

Mikrodalga kask, mikrodalga teknolojisi kullanan taşınabilir bir cihaz. Beyindeki kanama ve kan pıhtılarına bağlı darbelerden kaynaklanan travmalar gibi diğer tıbbi uygulamalarda araştırmacılar tarafından kullanıldı. Üç parçadan oluşan sistem şunlardan oluşuyor: Kafanın üzerinde bulunan mikrodalga antenleri, sinyal üreteci ve bilgisayarı kullanarak verileri toplamak ve sonuçları gelişmiş matematiksel algoritmalarla işlemek için kontrol ekipmanları.

Travmatik beyin hasarı, diğer yandan normal beyin fonksiyonunun bozulmasına yol açan darbeler ve kazalarla oluşabilir. Durum kişide yaygın olarak sarsıntı ve şiddetli baş dönmesi gibi değişiklikler gösterir.







Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Başına göre TBI dahil yaralanmalar nedeniyle her gün ABD’de 138 kişi ölüyor, dünyadaki durumu artık siz düşünün. Ben bu rakamın bizde daha fazla olduğunu düşünüyorum, zira üşengeçliğimizle dünya genelinde nam salmış durumdayız.

Çalışmanın ilk yazarı ve Sahlgrenska Üniversitesi Hastanesi'ndeki nöroşirurji (beyin cerrahisi) uzmanı Dr. Johan Ljungqvist ve ekibi, mikrodalga kask kullanımı ile kronik subdural hematomlu (neyse o, anlıyormuş gibi yapıp okumaya devam. Merak edenler için şurası ideal) 20 hasta, 20 sağlıklı gönüllü ve travmatik intrakranyal hematomlu (Bilgi var!) 20 hasta üzerinde test etti. Mikrodalga kask ve bilgisayarlı tomografi taramasından elde edilen sonuçlar karşılaştırıldı.

Elde edilen sonuçlarda araştırmacılar, mikrodalga teknolojisinden elde edilen verilerin yüzde 75’lik bir doğruluk payına sahip olduğu sonucuna vardılar. Yüzde 25'i mikrodalga kask tarafından pozitif olarak tespit edildi.

Yavaş yavaş teknoloji sayesinde bankamatiklerin, taksi şoförlerinin ortadan kalktığına tanık oluyoruz. Ama bir tomografi cihazını kaska sığdırmak!? Daha neler göreceğiz...