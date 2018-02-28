Milli Eğitim Bakanı: Avrupa’dan Hiç Bir Alanda Eksiğimiz Yok

Manisa’da bir okul ziyaretine katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, son yıllarda küresel çaptaki araştırma şirketlerinin ülkemizdeki eğitim sistemine yönelik verdiği düşük puanları değerlendirdi.

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından düzenlenen küresel eğitim raporunda Türkiye, eğitimde refah derecelendirmesinde 10 üzerinden 0 puan almıştı. Tükiye ile Meksika, 0 puanla listenin son sırasında yer alıyordu. Mezunların iş gücüne katılımı açısından yapılan değerlendirmenin yanı sıra UNESCO tarafından yapılan bir diğer araştırmanın sonuçları da gündem yaratmıştı. Öğretmenlere duyulan güven bu araştırmada 10 üzerinden 6.5 olarak derecelendirilmiş, eğitim sistemine duyulan güven ise 4.5 puan alabilmişti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Manisa’daki bir okul ziyaretinde, rapor sonuçlarına ve kötü derecelendirme puanlarına değindi. Yılmaz, “Türkiye’de bugün eğitimde kalite konuşuluyor. Şimdi Türkiye’de gündem kaliteli eğitimdir. Avrupa’dan hiçbir alanda eksiğimiz yok” açıklamasında bulundu ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Hükümetin bütçesinden en fazla pay milli eğitime ayrıldı. Eğitim için bugün ayrılan miktar, 134 milyar 727 milyondur. Milli gelirimizin yüzde 6.2’sinden daha fazlasını eğitime ayırıyoruz. 1980’de milli eğitime ayrılan pay milli gelirin yüzde 1.2’dir. 1990’lu yıllarda 2.2’dir. Avrupa’da milli gelirden en fazla pay ayıran ülke Türkiye’dir. Bununla 18 milyona yaklaşan öğrencilerimize eğitim vermeye çalışıyoruz.”

“Eğitimde kaliteyi yakalamak değişmez hedefimizdir. İlkokulda lisede 70 kişilik sınıflarda okudum. 70 kişilik sınıflarda kaliteli eğitim sağlanabilir mi? Biz geldiğimizde derslik başına düşen öğrenci sayısı 36’ydı. Şimdi 24’e düştü. Manisa’da derslik başına düşen öğrenci sayısı 20’dir. Türkiye’de bugün eğitimde kalite konuşuluyor. Şimdi Türkiye’de gündem kaliteli eğitimdir. Öğretmen sayısını çoğaltmak lazım.”

“Bu yıl da 25 bin atama yapacağız. 600 binin üzerinde öğretmen istihdam edeceğiz. Bir öğretmene 17 öğrenci düşüyor. Altyapı olmadan eğitimde kalite konuşulmaz. Altyapıyı tamamlama üzerinde çalışıyoruz. Avrupa’dan hiçbir alanda eksiğimiz yok. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracağız, ikili eğitimi kaldıracağız. Öğrencilerin yabancı dil sorununu çözeceğiz. Her alanda olduğu gibi eğitimde de geçmiş dönemlerde verilen hizmetin 6-7 katı hizmet verilmiştir.”

“58 bin dersliğe ihtiyacımız var. 47 bin derslik inşa halinde. Devlet millet işbirliğiyle 47 bin inşa halindeki dersliğimize 11 bin daha ilave ettiğimizde ikili eğitimi kaldıracağız. 100 binin üzerinde evladımıza 15 saat İngilizce dersi vermeye başladık. 1 yıl sonunda sonuçları göreceğiz. Önümüzdeki yıl da tüm Türkiye’ye yaygınlaştıracağız.”