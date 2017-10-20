Tektonik Faaliyetleri Gösteren Harita 'Alt Dünya Atlası'!

Bilim insanları, milyonlarca yıllık tektonik faaliyetler sonucu Dünya'nın manto tabakasına giren kaya levhalarını gösteren ilk Alt Dünya Atlası'nı uzun süren çalışmalar sonucunda oluşturdu.

Mevut tek yuvamız olan Dünya, bir çekirdek, manto ve mantonun üzerinde birbiri ile çarpışan ve birbirini ezen tektonik tabakaların oluşturduğu kabuktan oluşur. Bu tektonik faaliyetler depremler, kıta kayması ve volkanlara neden olur. Dalma(subduction) adı verilen faaliyetler sonucunda bir levha, bir diğerinin altına girerek mantonun derinliklerine doğru ilerleyebilir.

Avrupa’lı bir grup bilim insanı, Dünya’nın mantosunun ve ‘alt yüzeyinin’ tarihini ve coğrafyası hakkında bilgi edinebilmek için yüzeyin altına giren bu plakaların bir haritası olan ‘Underworld(Alt Dünya) Atlası’ oluşturmaya kadar verdiler. Uzun süren çalışmaların ardından araştırmacılar sonuçlarını yayınladı.

Hollanda’nın Utrecht Üniversitesi'nden Douwe van Hinsbergen, Alt Dünya Atlası ile ilgili olarak bu haritanın tektonik plakaların şu an nasıl hareket ettiğini değil, plakaların mantoya nasıl battığını gösterdiğini söyledi. Hinsbergen’in açıklamasına göre mantoya batan plakalar hemen erimiyor, hatta katılaşarak 3000 kilometre derine inebiliyor.

Bu cehennemi andıran atlas, 17 yıllık büyük bir çalışmanın ürünü. Araştırmacılar, mantoya gömülü plakaları tespit etmek için sismik tomografi kullandılar. Bu yöntem tıbbi tomografiye çok benzemektedir ancak plakaların yerini tespit etmek için ışık dalgaları yerine ses dalgaları kullanılmaktadır.

Araştırmada yer almayan Houston Üniversitesi'nden Jonny Wu, bu atlasın Dünya’nın bir genom haritası olduğunu ve gelecekte keşfedilecek pek çok bilgi için anahtar olacağını söyledi. Van Hinsbergen de Wu’nun sözlerini destekleyerek eski atlasların günümüzdekilerle hiçbir benzerliği olmasa da yine de çok iyi bir çalışmaların ürünü olduklarını, 10-20 yıl sonra gerçekleşecek çalışmaların da şu anki haritadan çok daha fazla bilgi içereceğini söyledi.