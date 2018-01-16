MIUI Yarın "İyi Bir Haber" Açıklayacak

Android'in en çok kullanılan versiyonlarından biri olan MIUI, resmi Weibo hesabından yarın iyi haberler vereceğini duyurdu.

MIUI, özellikle de Çin'de en çok kullanılan Android versiyonlarından biri. Android tabanlı olarak akıllı telefonlara özel olarak geliştirilen MIUI, sıklıkla Xiaomi'nin akıllı telefonlarında görülse de, Çin'de başka akıllı telefon markaları da bu Android versiyonunu kullanıyor. Özellikle de eskiye yönelik cihazlara hala destek vermesiyle ve diğer Android portlamalarına göre daha stabil çalışan MIUI'ın görünüşe göre "iyi haberleri" var.

MIUI'ın Çin'deki resmi Weibo (Çin'de oldukça popüler bir sosyal ağ) hesabında, yetkililer yarın Çin'in yerel saatiyle sabah saat 10'da (Türkiye saatiyle sabah saat 4'te), iyi bir haber açıklayacağını belirttiler. Weibo'da paylaştıkları görselin altına 5 yıllık akıllı telefon Xiaomi Mi 2'nin de fotoğrafını koyan MIUI yetkililerinin, MIUI 9'un geleceği son eski modelleri açıklayacağı düşünülüyor.

Özellikle de son dönemlerde MIUI 10'un (ya da farklı bir isimli üst versiyonun) geleceği epeyce gündemde. Muhtemelen MIUI 9'un Android Oreo ile birleştirilmiş hali bitti ve MIUI9'un geleceği son akıllı telefonlarda belli olmak üzere. Zaten Weibo gönderisinde de "#MIUI9" ile biraz bunun işaretlerini de vermiş durumdalar. Ne diyelim? Biz yapacakları açıklamayı merakla bekliyoruz. Sizce MIUI yarın ne açıklayacak?