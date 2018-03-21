PUBG ve Fortnite Mobil Oyun Piyasasını Kızıştırdı!

Biri yalnızca 4 gün önce yayınlandı, diğerinin ise çıkışının üzerinden ise 24 saat geçti. PUBG ve Fortnite, rekor sürede App Store'un zirvesine oturdu.

PC ve konsol oyun dünyasını, son dönemde ‘battle royal’ olarak adlandırılan hayatta kalma oyunları fethetmiş durumda. Önce Fortnite’ın iOS için indirmeye sunulması, ardından da PUBG’nin (PlayerUnknown's Battlegrounds) hem Android hem de iOS için indirmeye sunulması, battle royal rüzgarını mobil platformlara da sıçratmış oldu.

Fortnite, 4 gün önce App Store’da indirmelere sunuldu. Oyun, çapraz platform olduğu için PC oyuncuları ile mobil oyuncular aynı savaşta karşılaşabiliyorlar. Fortnite, yalnızca 4 günde App Store’da 1 numaraya çıkmayı başardı. Fortnite oyuncuları, bu kısa sürede ücretsiz olarak indirebildikleri oyuna 1.5 milyon dolar (5.8 milyon TL) harcadılar.

PlayerUnknown's Battlegrounds ise dün itibari ile Android ve iOS platformunda indirmelere açıldı. PUBG, Fortnite’ın aksine PC’den tamamen bağımsız bir mobil oyun. Buna rağmen akıllı telefon kullanıcılarının PUBG’ye ilgisi büyük oldu ve oyun, yalnızca bir günde App Store’da ikinci sıraya yerleşti.

PUBG geçtiğimiz yıl beta sürümü ile battle royal oyunları bir anda ilgi odağı yapmayı başardı. PUBG’den daha sonra tanıtılan Fortnite ise hem grafikleri, hem de oyun mantığı ile olaya bambaşka bir boyut kazandırdı. PUBG, oyun kalitesi ve grafikleri ile Steam’de zirveye otururken, Fortnite özgün oyun mekaniği ve ücretsiz oluşu ile oyuncuları kendine çekmeyi başardı.