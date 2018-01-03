Mobil Uygulamalar, Televizyon Alışkanlıklarımızı Dinliyor!

Bazı Android oyunların ve uygulamalaın akıllı telefonunuzdaki mikrofonu gizlice kullanarak, TV izleme alışkanlıklarınızı da takip ettiği ortaya çıktı.

The New York Times'ın haberine göre Google Play’de yer alan, Google 250’den fazla oyunun belli bir tip yazılımı içerdiğini, bunun sayesinde kullanıcıların TV izleme alışkanlıklarını izlediğini belirtiyor. Bu uygulamalar, Alphonso adlı firma tarafından üretilen yazılımı kullanıyor ve bu yazılım özellikle TV şovları, reklamlar ve filmlerdeki belirli ses sinyallerini takip etmek için akıllı telefonun mikrofonunu kullanıyor. Alphonso, sesleri belirlemesinin ardından Shazam'ı kullanarak bu ses parçalarını tanımlıyor ve toplanan bütün bu veriler reklamlarını hedeflerine daha iyi ulaştırmaları için reklamcılara satılıyor.

Çoğu uygulama açıklama bölümüne bu tarz uygulamanın varlığını belirtmiyor, “daha fazla oku” düğmesine tıklanıldığında erişilen bölüme yerleştiriyor. Eğer başlangıçtaki uyarıyı gözden kaçırırsanız, uygulamayı bir kez açtıktan sonra nasıl bir işin içine girdiğinizi fark etmeniz için geç olabilir.

Hatta bu iddianın doğruluğunu gözlemlemek amacıyla, deneme yapmak için Imobile Game Studios’un Endless 9*9 puzzle oyununu indirilmiş. Uygulamanın yüklenmesi sırasında konum veya mikrofon erişimi için izin istenmemiş.

Belirtilene göre bu uygulama, TV ile ilgili içerikleri ve reklamları göstermek amacıyla, TV izleme detaylarını izlediğini ifade ediyor. Ancak bu bilginin sadece oyunun ayarları içinde yer aldığının altı çiziliyor. Kullanıcıların yüklemeden önce rızası alınmıyor.

İlk Dinleme Olayı değil

Tabi ki bu, bir firmanın akıllı telefon mikrofonlarını dinlediği için eleştiri altında tutulduğu veya suçlandığı ilk durum değil. Geçtiğimiz yıl FTC, Silverpush yazılımını kullanan 12 geliştiriciye uyarıda bulunmuştu. Silverpush yazılımı, benzer bir şekilde kullanıcıların izleme alışkanlıklarını takip ediyordu ancak bu konuda kullanıcıları bilgilendirmiyordu. Bu yılın başlarında da Vizio, FTC ve New Jersey'e 2.2 milyon dolar bedel ödemesi gerekmişti.

Uygulama İndirirken Dikkatli Olun

Telefonun mikrofonuna erişim izni isteyen yüzlerce oyun Play Store'da yer alıyor. Bir oyun eğer müzikal öğe içermiyorsa, böyle bir talepte bulunması çok normal değil. Bu tip oyunlar genellikle sizi dinlemek için bu izni istiyor olabilir, eğer bu veri paylaşımından rahatsız olan taraftaysanız dikkat edin.