Dünya üzerindeki tüm ekranlar, aslında bakıldığında bir illüzyon konumunda yer alıyor. Gözümüzü kandırarak gerçek bir resim gördüğümüzü düşündürten monitörlerin ağır çekim karşısında neler yaptığına bakmalısınız.

TV izlediğinizde veya oyun oynadığınızda, karşınızdaki monitör veya televizyondan tam görüntü görüyorsunuz. Saniyede 60 Hz (fps) veya saniyede 120 Hz gibi özelliklere sahip monitörlerin aslında ne yaptıklarını hiç düşündünüz mü? Monitörlerin saniyede 60 tane görüntüyü tek bir saniyede gösterdiği monitörler 60 Hz'ken, aynı şekilde 1 saniyede 120 görüntü gösterenler de 120 Hz monitörler oluyorlar.

Ağır çekim videoları ile tanınan Slow Mo Guy isimli YouTube kanalı, bu monitörlerin nasıl çalıştığını net bir şekilde göstermek için monitörleri 1.600 ile 360.000 fps aralığında kaydetti. Burada monitörlerle ilgili bir dipnot daha söylemem gerekiyor. 60 Hz bir monitör bir görüntüyü tak diye karşımıza çıkarmıyor. Ekranın en sol ve en üst tarafında yer alan ilk pikselden başlayarak soldan sağa sonra bir alt satır ve aynı şekilde soldan sağa şeklinde ilerliyor. Yani, saniyede 60 tane yapılan işlemin bir tanesi için binlerce satırı soldan sağa doğru geçiyor. Umarım monitörlerin çalışma mantığını daha iyi anlamanızı sağlayabilmişimdir.

Eğer hala anlamadıysanız, Slow Mo Guys YouTube kanalının yayınladığı videoda söz konusu durumu daha iyi görebilirsiniz. 1.600 fps sırasında görüntüleri birden fazla satır ve pikseller halinde görürken, fps sayısı yükseldikçe tek bir satırın nasıl yandığını görme şansına erişiyoruz.

Bu videodan sonra sürekli beyaz bir ekrana bakmadığınızı, işin nano sürecine girdiğimizde çok fazla eylemin olduğunu görüyoruz. Videoda yapılan test, 1:44 dakikasında başlıyor. Yaklaşık 11 dakika süren videoda başta CRT olmak üzere LCD ve OLED ekranların nasıl çalıştığını ağır çekim halinde görebiliyorsunuz.

Bu durum, insan gözünün ne kadar ilkel olduğunu bizlere gösteriyor. Belki de gözümüzle gördüğümüzde inandığımız şeyler farklı işler yapıyor olabilir. Ne yazık ki gözümüz her hızı yeteri kadar yakalayamıyor. 24 fps’den sonrasında insan gözü kolaylıkla kandırılabilir oluyor.