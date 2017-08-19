Motorola Kendi Kendini Tamir Eden Ekran Üzerinde Çalışıyor!

Motorola'nın yeni amiral gemisiyle birlikte tekrar ortaya çıkardığı imzalı teknolojisi ShatterShield ekran, kırılmaya inanılmaz dayanıklıyken çizilmeye karşı ise bir o kadar dayanıksız.

Motorola tarafından ilk kez 2015 yılında Droid Turbo 2 modelinde kullanılan ShatterShield adlı teknoloji, ekranın kırılmaya karşı aşırı derecede dayanıklı hale gelmesini sağlıyordu. Aynı teknolojiyi 2017 yılı amiral gemisi Moto Z2 Force modelinde de kullanan firma, teknolojisinin bir dezavantajını unutmuş görünüyordu.

ShatterShield teknolojisinde ekranın kırılmasını engellemek için herkesin kullandığı gibi cam temelli bir koruyucu kullanmak yerine plastik kullanan Motorola, ekranın kırılmasını engellemiş ancak plastiğin esnek ve yumuşak tabiatı nedeniyle çizilmelerin önüne geçememişti. Tırnakla bile biraz bastırma sonucu çizilebilen bu tür ekranlar, kullanıcılardan gelen dönüşler üzerine firmayı harekete geçirdi.

Zamanında LG G Flex modelinde kullanılan kendi kendini tamir edebilen arka kapak teknolojisine benzer bir iş Motorola'nın yeni nesil ekranlarına uygulanmaya çalışılıyor. Firmanın aldığı yeni patentlerden ortaya çıkan bu bilgilerle ekranın kırılmazlık garantisi korunurken günlük hayatta oluşan çizikler de basitçe kendi-kendini tamir özelliği sayesinde ortadan kaybolacak. Firmanın teknolojiyle ilgili yaptığı açıklamada, kullanıcının iyileşme işlemi sırasında cihazla etkileşime girmemesi gerektiği, bu durum sağlandığında ise maddenin içerisindeki termal etkenler harekete geçerek bölgeyi ısıtması sonucu moleküller harekete geçerek çizikleri belli bir dereceye kadar ortadan kaldırdığı ifade edildi.

Motorola'nın yeni teknolojisinin ne zaman piyasaya çıkacağı, hatta çıkıp çıkmayacağı konusu bile belirsiz. Bu nedenle umutları fazla yüksek tutmamak lazım. Olur da hayatımıza girerse bu teknoloji ekranla ilgili sıkıntıları topyekün ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Alttan kırılmaz ekranlı Moto Z2 Force modelinin ekranıyla ilgili dayanıklılık testinin de yer aldığı videoyu izleyerek çizilmesinin ne kadar kolay olduğunu siz de görebilirsiniz.